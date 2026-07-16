جوان آنلاین: در ادامه گزارشهای رسانههای غربی و آمریکایی درباره عواقب ماجراجوییهای دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا و از سرگیری جنگ با ایران، روزنامه انگلیسی فایننشنال تایمز در گزارشی تحت عنوان «ترامپ باز هم خودش را در باتلاق ایران گرفتار کرد»، نوشت: مشخص نیست که ترامپ چگونه هزینههای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک تشدید تنشها با ایران را محدود خواهد کرد، به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای.
به گزارش تسنیم، این روزنامه انگلیسی افزود: بازگشت به جنگ تمام عیار احتمال اینکه دوره ریاست جمهوری ترامپ شاهد یک جنگ نامطلوب در غرب آسیا باشد که میتواند تا نوامبر یا فراتر از آن ادامه یابد را افزایش میدهد و این با وعدههای ترامپ مبنی بر کوتاه بودن جنگ و موفقیت کامل در آن در تضاد کامل قرار دارد.
فایننشنال تایمز به نقل از بکا واسر، کارشناس نظامی در مرکز امنیت نوین آمریکا، نوشت که پیشبینی اینکه ایالات متحده از طریق حملات هوایی مداوم علیه ایران به چه چیزی دست خواهد یافت، بسیار دشوار است. تشدید تنشها به نتیجهای نمیرسد و تلاش برای خفه کردن ایران از نظر اقتصادی هم به نتیجهای که ترامپ انتظار داشت نرسیده است و به طور کلی راه حل واقعی وجود ندارد.
این رسانه غربی هشدار داد که از سرگیری جنگ به معنای ضربهای بزرگ به زرادخانه نظامی آمریکا خواهد بود و خطر اتمام موشکهای رهگیر گرانقیمت هوا به هوا و تجهیزات نظامی به طور کلی و همچنین نیاز به دوره بهبودی طولانیتر برای سربازان را به همراه دارد. این امر همچنین توانایی ارتش آمریکا برای توجه به سایر نقاط جهان را کم میکند.
این روزنامه به نقل از کارن گیبسون، مدیر سابق اطلاعات فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اعلام کرد که حملات دقیق به منابع قابل توجهی، چه نظامی و چه ملی، نیاز دارند و معمولاً منابع و توجه را از سایر مناطقی که ایالات متحده میخواهد وضعیت را در آنها رصد کند، منحرف میکنند.
فایننشنال تایمز همچنین نگرانیهایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه ترامپ ممکن است مجبور شود اهداف اولیه جنگ با ایران را کنار بگذارد و هدف بسیار محدودتری را بپذیرد: «بازگشایی خطوط کشتیرانی در خلیج فارس».
این روزنامه به نقل از الیزابت دنت، مدیر سابق منطقه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان در دفتر وزیر دفاع ایالات متحده، نوشت که این درگیری به جای دلایل اعلام شده برای ورود به جنگ، مانند برنامه هستهای ایران، موشکهای بالستیک آن و متحدان منطقهای این کشور، بر تنگه هرمز متمرکز شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که بسیاری از جمهوریخواهان به ویژه در آستانه انتخابات میان دورهای، به طور فزایندهای نگران این هستند که ترامپ در پایان دادن به جنگ شکست بخورد. طی یک هفته گذشته قیمت نفت خام برنت ۱۵ درصد افزایش یافته و باید منتظر بدتر شدن بحران باشیم.
در این راستا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرد که ترامپ پس از تلاش برای حملات هوایی، سپس محاصره دریایی و در نهایت ترکیبی از نیروی نظامی، فشار اقتصادی و دیپلماسی برای وادار کردن تهران به پذیرش شرایط خود، به مرحله جدیدی از استراتژی خود در قبال ایران وارد شده است، اما با این حال هیچ یک از این ابزارها هنوز در تغییر محاسبات ایران یا بازگشایی تنگه هرمز موفق نبودهاند.
از طرف دیگر مجله اکونومیست گزارش داد که راهکار نظامی موفق نیست و با وجود صدها حمله هوایی، واشنگتن نتوانسته است توانایی ایران در تهدید کشتیرانی را از بین ببرد، زیرا ایران هنوز موشکها و پهپادهایی دارد که قادر به هدف قرار دادن کشتیها حتی از داخل خاک ایران هستند.
این مجله انگلیسی تاکید کرد که از چند روز گذشته بازارهای جهانی پیامدهای بحران در تنگه هرمز را به شکل قابل توجهی احساس کردهاند، به طوری که ترافیک نفتکشها به پایینترین سطح خود در ماههای اخیر رسیده و قیمت نفت خام برنت در یک هفته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که ترس از اختلال مداوم در عرضه جهانی وجود دارد.