کد خبر: 1369125
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت مؤسسه ملی بهداشت عمومی و محیط زیست هلند روز پنجشنبه اعلام کرد که در طول موج گرمای اخیر، بیش از ۹۰۰ مورد مرگ و میر بیشتر در این کشور ثبت شده است.

جوان آنلاین: به نقل از شینهوا، طبق این گزارش، تخمین زده می‌شود که ۹۱۱ مورد مرگ و میر بیشتر بین ۲۲ ژوئن و ۵ ژوئیه (۱ تیر تا ۱۴ تیر) رخ داده است که در مقایسه با تعداد مرگ و میر برای این دوره، افزایش داشته است.

به گزارش مهر، مناطق جنوبی و شرقی که در طول موج گرما بالاترین دما را تجربه کردند، با ۵۷۶ مورد مرگ و میر اضافی، بیشترین افزایش مرگ و میر را شاهد بودند. افراد ۸۰ سال به بالا ۵۴۷ مورد از مرگ و میر‌ها را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده بیشترین افزایش در بین همه گروه‌های سنی است.

این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: علت مرگ ناشناخته است، اما به احتمال زیاد گرما در آن نقش داشته است. مهم است که در مورد اثرات گرما بر سلامتی هوشیار باشیم.

این موسسه اعلام کرد که افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن به ویژه در طول گرمای شدید آسیب‌پذیر هستند و افزود که سطوح بالاتر آلودگی هوا در طول موج گرما ممکن است فشار بیشتری بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کرده باشد.

داده‌های موسسه سلطنتی هواشناسی هلند نشان داد که دما بین ۲۲ تا ۲۸ ژوئن (۱ تیر تا۷ تیر) افزایش یافته و بالاترین دمای ثبت شده به ۳۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

دمای هوا در بخش‌هایی از کشور بالاتر از میانگین فصلی بوده است.

برچسب ها: موج گرما ، هلند ، افراد مسن
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