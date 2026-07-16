سخنگوی کرملین با اشاره به تماس‌های مسکو و تهران، گفت: مناقشه اوکراین با تنش پیرامون ایران را نباید مقایسه کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «تاس»، دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه امروز، پنجشنبه، اعلام کرد که مقامات کرملین مقایسه میان وضعیت کنونی پیرامون ایران و مناقشه اوکراین را درست نمی‌داند، زیرا هر یک از این مناقشه‌ها ویژگی و شرایط خاص خود را دارد.

به گزارش تسنیم، پسکوف گفت: «ما در کرملین مایل نیستیم بین تنش کنونی پیرامون ایران و وضعیت درگیری نظامی در اوکراین قیاس کنیم. هر یک از این مناقشات منحصر‌به‌فرد بوده و ویژگی خاص خود را دارند.»

بسیاری از مناقشه‌ها را نمی‌توان به‌صورت توافق حل کرد

دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که ساختار بسیاری از مناقشات بسیار پیچیده است و نمی‌توان آنها را در به‌صورت «توافق» حل‌وفصل کرد.

یکی از خبرنگاران از پسکوف پرسید آیا شکست تلاش‌ها برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه در خاورمیانه، هشداری برای روسیه محسوب نمی‌شود از این جهت که آمریکا میانجی قابل اعتمادی نیست و در شرایط کنونی، توافق با هر طرفی درباره حل‌وفصل مناقشه عملاً بی‌معناست. او در پاسخ گفت: «ساختار بسیاری از مناقشه‌ها بسیار پیچیده است و در عمل نمی‌توان بسیاری از آنها را در قالب یک معامله و توافق، آن‌گونه که در آمریکا رایج است، حل نمود.»

به گفته وی، هر مناقشه از لحاظ ماهیت و مجموعه جزئیاتی که باید در روند حل‌وفصل آنها بررسی شود، منحصر‌به‌فرد است و تنها یک روند طولانی، دشوار و همه‌جانبه می‌تواند به حل آن کمک کند.

تهران تاکنون درخواست گفت‌وگوی تلفنی با پوتین را مطرح نکرده است

سخنگوی کرملین همچنین اعلام کرد که با وجود دور جدید تشدید تجاوزات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، روسیه همچنان به تماس‌های خود با همکاران ایرانی ادامه می‌دهد، البته تاکنون هیچ درخواستی از سوی تهران برای انجام مذاکرات تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دریافت نشده است.

پسکوف در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اینکه آیا طرف ایرانی درخواست انجام تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه را مطرح کرده یا خیر، گفت: «خیر، تاکنون هیچ درخواستی برای گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین از تهران دریافت نشده است. البته ما همچنان به تماس‌های خود با همکاران ایرانی ادامه می‌دهیم.»