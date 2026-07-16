یک عضو ارشد جنبش حماس در پی اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان در کرانه باختری، خواستار مقابله همه‌جانبه با حملات شهرک‌نشینان شد و از ساکنان و اهالی سراسر کرانه باختری خواست تا حضور میدانی خود را در روستا‌ها و شهر‌های در معرض شهرک‌سازی، گسترده کنند.

جوان آنلاین: به نقل از سمانیوز، «عبدالرحمن شدید» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، از مردم کرانه باختری خواست حضور میدانی خود را در روستا‌ها و شهر‌های در معرض شهرک‌سازی تقویت کرده و با همه ابزار‌های ممکن در برابر حملات و اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان مقابله کنند.

به گزارش ایرنا، وی مقاومت و پایبندی به اصول ملی را قدرتمندترین سلاح برای مقابله با اشغالگری و شکست طرح‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی دانست و تاکید کرد حملات شهرک‌نشینان نمی‌تواند اراده ملت فلسطین را درهم بشکند یا آنان را از سرزمینشان بیرون براند.

عضو ارشد جنبش حماس با بیان اینکه حملات جاری بخشی از طرحی سازمان یافته برای کوچ اجباری فلسطینیان و تصرف زمین‌های آنان است، خواستار گسترش وحدت و بسیج ملی در سراسر کرانه باختری شد.

وی همچنین از ایستادگی ساکنان مناطق هدف قدردانی کرد و تشکیل و تقویت کمیته‌های مردمی حفاظت و نگهبانی، حمایت از مناطق در معرض تهدید و افزایش فعالیت‌های ملی و میدانی را برای مقابله با طرح الحاق ضروری دانست.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد کابینه این رژیم با پیشنهاد اسموتریچ وزیر دارایی، برای اختصاص یک میلیارد و ۷۵ میلیون شِکِل (حدود ۳۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار) به احداث جاده‌های دسترسی و مسیر‌های امنیتی شهرک‌های جدید در کرانه باختری موافقت کرده است.

این بودجه برای ده‌ها شهرک صهیونیستی هزینه خواهد شد که احداث آنها در جریان جنگ به تصویب رسیده است. منابع عبری اعلام کردند اعتبارات یاد شده میان وزارتخانه‌های جنگ و حمل و نقل رژیم صهیونیستی توزیع و طی سه سال برای احداث و توسعه جاده‌ها مصرف خواهد شد.

طرح جدید علاوه بر احداث جاده‌های دسترسی، شامل ایجاد محور‌های امنیتی، اتصال شهرک‌های تازه تأسیس به شبکه حمل و نقل و ارتقای زیرساخت‌های موجود در مناطق اشغالی کرانه باختری است.

چهار شهرک «حومش»، «سانور»، «گانیم» و «کادیم» در شمال کرانه باختری نیز در این طرح قرار دارند؛ شهرک‌هایی که در سال ۲۰۰۵ و در چارچوب طرح موسوم به «عقب‌نشینی» تخلیه شده بودند و کابینه رژیم صهیونیستی اکنون برای بازسازی و بازگشت شهرک‌نشینان به آنها برنامه‌ریزی کرده است.

این مصوبه جدا از بودجه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون شِکِلی (حدود ۴۳۴ میلیون دلار) است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای تأسیس ۳۴ شهرک جدید در کرانه باختری اختصاص داده است. مجموع شهرک‌هایی که در دوره فعالیت اسموتریچ برای احداث یا رسمی‌سازی آنها تصمیم‌گیری شده، به ۱۰۳ مورد رسیده است.

اسموتریچ این اقدامات را بخشی از سیاست گسترش شهرک‌سازی و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین توصیف کرده است. شهرک‌سازی در اراضی اشغالی کرانه باختری از نظر سازمان ملل متحد و بخش عمده جامعه بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شود.