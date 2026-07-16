جوان آنلاین: آمارهای رسمی دولت آمریکا نشان میدهند ذخایر نفت خام انبارشده این کشور هفته گذشته بار دیگر کاهش یافته و اکنون به پایینترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسیده است.
به گزارش تسنیم، دادههای «اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده» که در تاریخ ۱۵ ژوئیه منتشر شد نشان میدهد ذخایر نفت خام استراتژیک آمریکا (SPR) در هفته منتهی به ۱۰ ژوئیه با کاهش ۳ میلیون بشکهای نسبت به هفته قبل به ۳۱۶.۵ میلیون بشکه رسیده است.
پایگاه تحلیل اطلاعات انرژی «مارکتواچ» میگوید رسیدن سطح ذخایر نفت خام آمریکا به این سطح از آوریل سال ۱۹۸۳ تا کنون سابقه نداشته است.
کمترین حجم ثبتشده برای ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در تاریخ به سال ۱۹۸۲ بازمیگردد که در آن زمان این ذخایر شامل ۲۷۰.۵ میلیون بشکه نفت بود.
این کاهش در حالی رخ میدهد که وزارت انرژی آمریکا همچنان در حال اجرای طرح آزادسازی اضطراری ۱۷۲ میلیون بشکه نفت در پاسخ به بحران انرژی ایجادشده به دلیل جنگافروزی علیه ایران است.