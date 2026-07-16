جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسویفر در تشریح این خبر اظهارکرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر وقوع سرقتهای متعدد گوشیقاپی در سطح شهر تهران توسط چند سارق سابقهدار با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت کلیک، رسیدگی به موضوع و شناسایی متهمان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با تجمیع پروندههای شکات و انجام اقدامات تخصصی پلیسی، بررسی صحنههای وقوع جرم، تحقیقات میدانی و اقدامات نامحسوس، کارآگاهان موفق شدند هویت یکی از راکبان موتورسیکلتها - که از سارقان سابقهدار در زمینه گوشیقاپی بود- را شناسایی کنند.
موسویفر ادامه داد: پس از هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی، عملیات دستگیری متهم و همدستانش آغاز شد و مأموران با انجام تعقیب و مراقبتهای شبانهروزی، مخفیگاه وی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند. این متهم پس از دستگیری، با ارائه اطلاعات لازم، زمینه شناسایی و دستگیری سایر اعضای باند را فراهم کرد.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در تحقیقات اولیه، سه عضو اصلی این باند به ارتکاب ۳۵ فقره سرقت گوشیقاپی اعتراف و اظهار کردند سرقتها را در بزرگراهها و خیابانهای شرق تهران، از شهروندانی که بهصورت موقت در ترافیک متوقف شده و مشغول استفاده از تلفن همراه خود بودند، انجام دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، دو نفر از خریداران اموال مسروقه نیز در شرق تهران شناسایی و دستگیر شدند.
موسویفر در پایان گفت: متهمان با دستور قضایی برای تکمیل تحقیقات، شناسایی کامل شکات و بررسی ابعاد دیگر پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.