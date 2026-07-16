تعداد شهدای جنگ غزه به ۷۳۲۵۰ نفر افزایش یافت

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در تازه‌ترین آمار خود، تعداد شهدای جنگ غزه را ۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر اعلام کرد.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر چهار شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است که شامل سه شهید جدید و یک نفر است که بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده است. در همین مدت، ۲۸ فلسطینی مجروح نیز به بیمارستان‌های نوار غزه انتقال یافتند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امدادی به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک هزار و ۱۲۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۴۳ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۰ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۷۵۱ نفر افزایش یافته است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز روز بعد یعنی ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد، اما همچنان به نقض آتش بس و کارشکنی در اجرای مراحل بعدی توافق ادامه می‌دهد.

از طرفی تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.