کد خبر: 1369098
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴
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آخرین وضعیت بیماران بیمارستان شهید بقایی اهواز

آخرین وضعیت بیماران بیمارستان شهید بقایی اهواز رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت بیماران بیمارستان شهید بقایی اهواز توضیحاتی ارائه داد.

جوان آنلاین: دکتر حسین کرمان‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت بیمارستان شهید بقایی اهواز اظهار کرد: وضعیت بیمارستان پایدار است و بیماران این بیمارستان به سایر بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در ادامه داد: بیماران با عادی‌شدن شرایط به بیمارستان شهید بقایی بازخواهند گشت. این بیمارستان در نزدیکی محل انفجار قراردارد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه آسیبی به بیمارستان وارد نشده، گفت: با توجه به اینکه بیماران بیمارستان به سرطان و کودکان مبتلا به این بیماری هستند، از منظر روحی و روانی نباید در بیمارستان شهید بقایی حضور داشته‌باشند.

به گزارش ایسنا، کرمان‌پور نیمه‌شب گذشته در شبکه اجتماعی "X" نوشت: «لحظاتی قبل مناطق کنار ‎#بیمارستان_بقایی۲ (مخصوص بیماران سرطانی) در اهواز مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی بیماران و همراهان از وحشت صدا و لرزش‌های شدید، از بیمارستان خارج شده و اکنون تنها بیمارانی مانده‌اند که بسیار بدحالند!»

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) نیز اطلاعیه انجمن خون وسرطان کودکان ایران را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «ملت شریف ایران ومردم آزاده عالم

رژیم کودک کش ایالات متحده آمریکا در شرایط استیصال و شکست در مقابل اراده پولادین شما مردم شریف قرار گرفته است؛ لذا در یک اقدام وحشیانه در شب ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۳ جولای ۲۰۲۶ کودکان سرطانی بیمارستان شهید بقایی اهواز را که یکی از بزرگترین مراکز آموزشی ودرمانی مخصوص انکولوژی کودکان در سطح کشور است مورد حمله موشکی قرار داد و موجب زخمی شدن و وحشت کودکانی شد که با سرطان دست وپنجه نرم می‌کنند، انجمن خون وسرطان کودکان ایران اطمینان دارد این حملات ددمنشانه از طرف نظامیان تروریست آمریکا به مراکز درمانی هرگز نمی‌تواند کوچکترین خللی در اراده ما برای پیشرفت علمی وتعهدمان نسبت به بیماران ایجاد کند.

ضمن محکوم نمودن این حملات کور وبی رحمانه ارتش آمریکا از تمام مجامع بین المللی می‌خواهیم کمک کنند تا ماشین جنگی کودک آزاران آمریکایی را متوقف کنیم تا بیشتر از این شاهد درد ورنج پدران و مادران عزیزان مبتلا به سرطان نباشیم.

ما ضمن تشکر ازمدیران، پزشکان، پرستاران و کادر اداری که با فداکاری و از جان گذشتگی بی نظیر خود شب گذشته این کودکان مظلوم را به سایر بیمارستان‌ها منتقل نمودند و به حیات این بیماران امید بیشتری بخشیدند، از خداوند متعال می‌خواهیم رزمندگان عزیز کشورمان را در مهار جنایتکاران نظامی آمریکا یاری بخشد.»

برچسب ها: وزارت بهداشت ، بیمارستان ، اهواز ، حمله آمریکا
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