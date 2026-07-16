فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران پس از توافق اسلام آباد

جوان آنلاین: سید حمید حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی، با تشریح وضعیت صادرات نفت و فرآوردههای نفتی پس از اجرای توافق اسلام آباد اظهار داشت: تفاهمات اخیر و کاهش محدودیتهای دریایی، تاثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت صادرات نفت ایران داشت؛ پیش از این، به دلیل محاصره دریایی، امکان صادرات به شدت محدود شده بود که نتیجه آن سرریز شدن مخازن و کاهش ناگزیر تولید نفت بود.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به خطرات ناشی از تداوم مسدود بودن چاههای نفت، افزود: اگر روند بسته ماندن چاهها ادامه مییافت، امکان صدمات جبرانناپذیر به مخازن و کاهش توان تولید در آینده وجود داشت، اما با رفع نسبی محاصره، بخش عمدهای از نفت خامی که در تانکرها ذخیره شده بود، با سرعت روانه بازارهای جهانی شد.
حسینی یادآور شد: این گشایشها نه تنها امکان فروش نفت را فراهم کرد، بلکه باعث شد تانکرها تخلیه شده و فضای کافی برای ازسرگیری تولید نفت ایجاد شود.
سخنگوی اوپکس با بیان اینکه گفته میشود حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت خام در این بازه زمانی به بازارهای جهانی تزریق شده است، در خصوص شرایط فعلی بازار گفت: ممکن است به دلیل عرضه حجم بالای نفت، بازار در کوتاهمدت دچار اشباع شده و روند فروش با تاخیر مواجه شود، اما نکته کلیدی، بهرهگیری از این تجربه است.
وی خاطرنشان کرد: استراتژی نگهداری نفت روی آب به میزان ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون بشکه در شرایط بحرانی، همواره به عنوان یک ابزار راهبردی عمل کرده است. همانطور که شاهد بودیم، با انتشار اخباری مبنی بر احتمال بروز مجدد تنش در تنگه هرمز، قیمت نفت به ۸۷ دلار افزایش یافت؛ سود حاصل از این افزایش قیمت، بدون شک بیش از هزینههای نگهداری نفت روی نفتکشهاست.
حسینی ادامه داد: با توجه به عدم اطمینان بازار از تداوم باز بودن تنگه هرمز و رفع دائمی محدودیتها، تقاضا برای محمولههای نفتی ایران همچنان وجود دارد و پیشبینی میشود که روند فروش و ذخیرهسازی نفت با قوت ادامه یابد.