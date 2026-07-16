یارانه نقدی مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

جوان آنلاین: به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش ایسنا، سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.