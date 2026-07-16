جوان آنلاین: امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.
بر اساس دستهبندی ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ پانزدهم هر ماه به همراه خانوارهای تحت پوشش و نیروهای مسلح کالابرگ آنها شارژ میشود. همچنین دارندگان رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ بیستم همان ماه به ازای هر عضو خانواده مبلغ یک میلیون تومان، کمک معیشت غیرنقدی دریافت میکنند.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
گفتنی است، کالابرگ خرداد تا پایان تیر و شارژ تیر ماه تا پایان مرداد اعتبار دارد.