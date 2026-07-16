مقام روس: آمریکا قصد داشت مانند ونزوئلا در ایران نیز کودتا راه اندازد

جوان آنلاین: یوری کوکوف، معاون دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبهای اختصاصی با خبرگزاری «تاس»، اعلام کرد که پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) طی ۲۵ سال گذشته بیش از ۳۰ درگیری نظامی و تروریستی را در نقاط مختلف جهان آغاز کرده و برای این اقدامات، تریلیونها دلار هزینه کرده است.
به گزارش تسنیم، وی گفت: «ائتلاف ناتو تنها در یکچهارم قرن گذشته در قارههای مختلف جهان بیش از ۳۰ درگیری نظامی و تروریستی به راه انداخته و جالب است که برای این ماجراجوییها که با شعارهای والایی همچون گسترش دموکراسی، انساندوستی، رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم توجیه میشوند، تریلیونها دلار هزینه شده است.»
کوکوف یادآور شد که هنگام تأسیس ناتو در سال ۱۹۴۹، هدف اعلامشده این سازمان، تأمین دفاع جمعی و حفظ صلح و امنیت در منطقه آتلانتیک شمالی بود و بر اساس پیمان تأسیس آن، کشورهای عضو متعهد شدهاند اختلافات بینالمللی را از راههای مسالمتآمیز حلوفصل کنند و از توسل به زور خودداری نمایند.
آمریکا در ونزوئلا کودتای دولتی براه انداخت و همین قصد را در ایران داشت
معاون دبیر شورای امنیت روسیه به این واقعیت نیز اشاره کرد که تلاش آمریکا برای تسلط بر بازارهای انرژی، عملاً به کودتای دولتی در ونزوئلا منجر شد و ایالات متحده حتی برای تغییر حکومت در ایران نیز تلاش کرد.
این مقام شورای امنیت روسیه گفت: «نباید فراموش کنیم که تلاش آمریکا برای کنترل بازارهای انرژی، در عمل به کودتای دولتی در ونزوئلا منجر شد و دقیقاً چنین تلاشی برای تغییر حکومت در ایران نیز انجام شد و این موضوعی است که دونالد ترامپ نیز خود به آن اعتراف میکند.»
رهبران اروپایی با ایجاد ائتلاف نظامی به ملتهای خود خیانت کردهاند
یوری کوکوف یادآور شد که رهبران کشورهای اروپایی با تبدیل ملتهای خود به گروگان یک ائتلاف نظامی، در واقع به آنان خیانت کردهاند. وی توضیح داد: «رهبران کشورهای اروپایی برای تأمین جاهطلبیهای سیاسی خود، در عمل به ملتهایشان خیانت کرده و آنان را به گروگان یک ائتلاف نظامی تبدیل کردهاند که در خدمت منافع شرکتهای فراملیتی در لندن و واشنگتن است. آنها با پوشش مأموریتهای موسوم به مبارزه با تروریسم و با نقض آشکار اصول اساسی منشور سازمان ملل، به کشورهایی که از آنان پیروی نمیکنند حمله میکنند، حکومتهای منتخب مردم را برکنار میسازند و رژیمهای تحت کنترل خود را روی کار میآورند و پس از آن نیز منابع طبیعی و دیگر ثروتهای این کشورها را غارت میکنند.
معاون دبیر شورای امنیت روسیه افزود: «امروزه در جهان غرب همکاری واقعی در زمینه مبارزه با تروریسم، با اقداماتی نمایشی جایگزین شده تا از این موضوع در رقابتهای ژئوپلیتیکی سوءاستفاده شود. در این روند، سیاست "استانداردهای دوگانه" بهطور گسترده به کار گرفته میشود، بهگونهای که ممکن است یک گروه افراطی امروز تروریستی شناخته شود، اما فردا بر اساس منافع مقطعی، مبارز راه دموکراسی نام بگیرد و سلاح، منابع مالی و حمایت سیاسی دریافت کند.»