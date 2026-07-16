پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

حمله به مراکز نظامی و غیر نظامی مناطقی از استان‌های جنوبی و شرقی کشور توسط دشمن متجاوز و عهد شکن آمریکایی از شامگاه چهارشنبه تا صبح امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه برای پنجمین شب متوالی ادامه داشت و در جنایتی آشکار شب گذشته بیمارستان شهید بقایی اهواز هدف حملات ددمنشانه دشمن قرار گرفت.

جوان آنلاین: در اثر این حملات دشمن متجاوز آمریکایی برای پنجمین شب متوالی برخی مناطق در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، همدان، مرکزی و سمنان هدف قرار گرفت.

خوزستان

تخلیه بیمارستان شهیدبقایی اهواز درپی‌حملات هوایی آمریکا

بیمارستان شهید بقایی اهواز، شامگاه چهارشنبه (۲۴ تیر ۱۴۰۵) در پی حملات هوایی وحشیانه آمریکا به مناطق مختلف شهر اهواز و اطراف این مرکز درمانی، آسیب دید و به منظور حفظ جان بیماران، بیمارستان تخلیه و بیماران آن به مراکز درمانی دیگر منتقل شدند.

بیمارستان شهید بقایی اهواز یکی از مراکز درمانی تخصصی استان خوزستان است که خدمات درمانی به بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خونی، به‌ویژه کودکان، ارائه می‌کند و شمار زیادی از بیماران از نقاط مختلف استان و استان‌های همجوار برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه می‌کنند.

جابجایی ۲۱۱ بیمار بستری بیمارستان بقایی اهواز

مدیر بیمارستان شهید بقایی اهواز اعلام کرد: پس از حمله تجاوزکارانه آمریکای جنایتکار به اطراف بیمارستان، موظف شدیم ۲۱۱ بیمار بستری را جابجا کنیم.

دکتر مجید بوعذار بامداد پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برخی از بیمارانی که نیاز به مرخصی موقت و از نظر جسمی توانایی ترک بیمارستان را داشتند، با هماهنگی لازم به‌صورت موقت از بیمارستان مرخص شدند.

وی افزود: برخی بیماران دیگر پس از ویزیت پزشک، به علت نیاز به مراقبت‌های ویژه پس از هماهنگی‌های لازم به بیمارستان‌های دیگر شهر انتقال یافتند.

بوعذار ادامه داد: تمام تخت‌های بیمارستان شهید بقایی ۲ به علت وقوع شرایط اضطراری تخلیه شد و بیماران منتقل شدند.

مدیر بیمارستان شهید بقایی اهواز گفت: تلاش بر این است اکثر بیماران را در ۲ روز آینده پس از ثابت شدن شرایط دوباره در بیمارستان بستری کنیم و این مرکز در صورت صلاحدید مقامات، در صورت عادی شدن شرایط به چرخه فعالیت بازگردد.

بیمارستان شهید بقایی اهواز در پی حملات آمریکای جنایتکار به اطراف این مرکز درمانی و به منظور حفظ جان بیماران تخلیه و بیماران آن به مراکز درمانی دیگر از جمله گلستان و شفا منتقل شدند.

چهار نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نیز از تهاجم به چهار نقطه در اطراف شهر اهواز خبر داد و گفت: این حملات تاکنون تلفات جانی در پی نداشته است.

ولی‌الله حیاتی چهارشنبه شب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به جزئیات این حملات اظهارکرد: دقایقی پیش چهار نقطه در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های لازم درباره ابعاد این حادثه در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین صبح امروز یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

هرمزگان

شنیده شدن صدای انفجار در بخش‌هایی از بندرعباس/ سیریک و قشم هدف قرار گرفتند

چهارشنبه‌شب در ادامه حملات جنایتکارانه آمریکای جنگ طلب، صدایی شبیه به انفجار در بخش‌هایی از شهر بندرعباس شنیده شد که نگرانی جمعی از شهروندان را در پی داشت.

به گزارش ایرنا، ساکنان برخی از مناطق بندرعباس چهارشنبه شب اعلام کردند که حوالی ساعت ۲۲:۵۰ صدایی ناگهانی فضای شهر را لرزانده است و این موضوع مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

براساس اعلام منابع رسمی، نقطه‌ای در حوالی بندرعباس شب گذشته مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته است که گزارش تکمیلی و جزییات پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

حوالی ساعت ۱:۲۷، شرق بندرعباس برای دومین بار مورد حمله دشمن قرار گرفت بطوری که اصابت پرتابه‌های دشمن توسط منابع رسمی تأیید شد.

اصابت پرتابه دشمن در حوالی سیریک

حوالی سیریک در ساعت ۵۵ دقیقه و ۱:۲۵ بامداد پنجشنبه مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

استانداری هرمزگان نیز با تایید این امر اعلام کرده است که گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی در حوالی قشم

براساس اعلام منابع رسمی، در ساعت ۵۷ دقیقه بامداد امروز نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

استانداری هرمزگان اعلام کرد: در حملات جدید آمریکا به استان هرمزگان هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیر ساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

برخورد پرتابه دشمن به کارخانه پودر ماهی در قشم

استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد: در پی اصابت پرتابه‌های دشمن به حوالی قشم در ساعات گذشته، بخشی از یک کارخانه پودر ماهی در این جزیره دچار خسارت شد.

مناطقی از جزیره قشم بامداد پنجشنبه در موج جدید حملات دشمن به مناطق مختلف استان هرمزگان مورد حمله و تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.

در این حملات یک واحد کارخانه پودر ماهی به نام سوزا در جزیره قشم دچار خسارت شد ولی خوشبختانه این حادثه به دلیل آنکه در زمان وقوع حمله خالی بود مصدوم جانی در پی نداشته است.

از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه شهر بندرعباس، سیریک و قشم چند بار متوالی مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

استانداری هرمزگان اعلام کرد: خسارت محدود در برخورد پرتابه دشمن به بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم وارد شده است.

در ساعت گذشته نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که در پی آن خسارت محدود در برخورد پرتابه دشمن به بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم اتفاق افتاد.

در پی این حادثه خوشبختانه به دلیل خالی بود محل هیچ مصدومی گزارش نشده است.

سیستان و بلوچستان

صدای چند انفجار در جنوب سیستان و بلوچستان شنیده شد

منابع محلی شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای چند انفجار در جنوب سیستان و بلوچستان وشهر‌های چابهار، کنارک و راسک خبر دادند.

به گزارش ایرنا، هنوز منشا و علت این انفجار‌ها را هیچ منبع رسمی تایید نکرده ولی برخی منابع غیررسمی علت آن را اصابت پرتابه‌ها از سمت دشمن آمریکایی صهیونی اعلام می‌کنند.

بر اساس منابع محلی تاکنون صدای برخورد چهار پرتابه در یکی از نقاط شهرستان راسک شنیده شده است.

همچنین صدای انفجار در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان چابهار نیز به گوش رسیده است.

علاوه بر این، بر اساس منابع محلی تاکنون صدای برخورد سه پرتابه در یکی از نقاط شهرستان کنارک نیز شنیده شده است.

مرکزی

یک نقطه از شهرستان خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی نیز بامداد پنج شنبه گفت: دقایقی پیش یک نقطه از شهرستان خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت.

حسن قمری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حمله تجاوزکارانه دشمن در خارج از شهر بوده و دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه ابعاد حادثه در حال بررسی است، تصریح کرد: میزان خسارت‌های احتمالی این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند.

شهر خنداب در هفته جاری برای سومین بار مورد حمله پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

سمنان

فرودگاه سمنان مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان از اصابت پرتابه به بخش‌هایی از فرودگاه سمنان طی حملات هوایی دشمن سفاک خبر داد.

محمود قدرتی بامداد پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: اصابت پرتابه به بخش‌هایی از فرودگاه سمنان شهید یا مجروح نداشته است.

وی ادامه داد: مناطق مسکونی در شهر‌ها و روستا‌های اطراف، هدف حمله نبود و پرتابه فقط به همین نقطه اصابت کرد و نقطه دیگری مورد اصابت قرار نگرفت.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان تاکید کرد که شهروندان خبر‌های موثق را فقط از رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

فرودگاه سمنان در خارج از شهر و در قسمت جنوب شرقی واقع است.

همدان

مناطقی از کبودراهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: در ادامه جنایات ددمنشانه دشمن بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ در این استان مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، حمزه امرایی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حمله خوشبختانه آسیب انسانی در پی نداشته است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان افزود: نیرو‌های مسلح با اقتدار کامل ضمن رصد تحرکات دشمن، دارای آمادگی لازم برای پاسخ مقتدرانه به تجاوز دشمن هستتد.

این مسوول افزود: همه دستگاه‌های امدادی و نجات استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.

کرمان

تکذیب حمله دشمن به پنج نقطه کرمان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، با رد شایعات منتشرشده درباره حمله دشمن به استان کرمان، گفت: در پی تحرکات شب گذشته و بامداد امروز در جنوب کشور، هیچ نقطه‌ای از استان کرمان مورد تجاوز دشمن متخاصم قرار نگرفته است.

به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، رحمان جلالی روز پنجشنبه در این‌خصوص تاکید کرد: این اخبار کاملاً کذب و فاقد صحت است و تاکنون هیچ‌گونه تعرض یا حمله‌ای به هیچ‌یک از نقاط استان گزارش نشده است.

وی افزود: امنیت استان به‌طور کامل برقرار است و از شهروندان می‌خواهیم اخبار و اطلاعات را صرفاً از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کرده و به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.

بامداد پنجشنبه اخباری مبنی بر هدف قرار گرفتن پنج نقطه در استان کرمان توسط برخی کاربران در فضای مجازی منتشر شده بود که این مطالب صحت ندارد.

تهران

پدافند هوایی در برخی مناطق تهران فعال شد

صدای فعال شدن پدافند هوایی در مناطقی از تهران در بامداد پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ شنیده شده است.

صدای فعال شدن پدافند حوالی ساعت چهار بامداد در مناطقی از تهران از جمله غرب و شرق شنیده شده این درحالی است که تاکنون هیچگونه اصابتی در تهران از مراجع رسمی اعلام نشده است.

فعالیت پدافند در تهران/ سپاه: صدای انفجار در پاکدشت ناشی از اصابت نبود

حدود ساعت ۳:۵۰ بامداد امروز، صدای پدافند در برخی نقاط مرکز و شرق تهران شنیده شد. در این حال سپاه سیدالشهدای استان تهران اعلام کرد صدای انفجار در محدوده شهرستان پاکدشت، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه پارچین بوده است.

به گزارش ایرنا روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام استان تهران، بامداد امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:دقایقی پیش صدای انفجاری در محدوده شهرستان پاکدشت شنیده شد که بررسی‌های میدانی و نظامی نشان می‌دهد این صدا ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه پارچین بوده است.

در این اطلاعیه ضمن تکذیب قاطع ادعا‌های برخی رسانه‌های معاند و جریان‌های سلطنت‌طلب در خصوص وقوع هرگونه اصابت، تأکید شده است: هیچ‌گونه حادثه یا اصابتی در منطقه صورت نپذیرفته و فعالیت‌های مذکور در راستای آمادگی و عملکرد پدافند هوایی بوده است.

روابط عمومی سپاه استان تهران از مردم عزیز کشور خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به این رویداد را تنها از طریق رسانه‌های رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات هدفمندِ رسانه‌های بیگانه که با هدف ایجاد التهاب و ناامنی روانی منتشر می‌شوند، خودداری کنند.

یک فروند پهپاد MQ ۹ دشمن رهگیری و منهدم شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز از انهدام یک فروند پهپاد MQ ۹ دشمن خبر داد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که دقایقی قبل یک فروند پهپاد MQ ۹ دشمن در آسمان اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند هوایی هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شد.

روابط عمومی سپاه امام‌سجاد (ع) نیز شب چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساقط شدن یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در بندرعباس خبر داده بود.

نیرو‌های مسلح کشورمان در جوابی قاطع با عزمی راسخ در راستای دفاع از کیان ایران اسلامی اماکن و تاسیسات نیرو‌های دشمن آمریکایی در منطقه را آماج حملات خود قرار دادند که در لینک زیر بخشی از این حملات و اهداف مورد نظر اورده شده است.

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