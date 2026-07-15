جوان آنلاین: شبکه الجزیره قطر از وقوع چندین انفجار در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق در شمال این کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، همچنین برخی رسانه‌ها از به صدا در آمدن آژیر‌های هشدار در پایگاه آمریکا در اربیل خبر دادند.

در این پیوند، خبرگزاری شفق نیوز به نقل از یک منبع محلی از سرنگونی سه پهپاد در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داد.

یک منبع امنیتی عراقی نیز به این خبرگزاری از رهگیری دو پهپاد که قصد حمله به فرودگاه اربیل و کنسولگری آمریکا داشتند، خبر داد.

شبکه الغدیر نیز از شنیده شدن صدای انفجار در کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داد.

این شبکه همچنین از بلند شدن ستون دود در پایگاه نظامیان آمریکا در اربیل بر اثر اصابت پهپاد خبر داد.

برخی منابع خبری نیز از تعلیق پرواز‌ها در فرودگاه اربیل خبر دادند.