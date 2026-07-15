پهپاد متجاوز «لوکاس» در آسمان بندرعباس توسط پدافند سپاه منهدم شد

جوان آنلاین: از بندرعباس، روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) اعلام کرد: ساعتی پیش یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی از نوع «لوکاس» با اقدام به‌موقع و دقیق رزمندگان نیروی پدافند سپاه در آسمان بندرعباس رهگیری و منهدم شد.

بر اساس این اطلاعیه، این پهپاد پس از شناسایی توسط سامانه‌های پدافندی، با شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند سپاه که تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور فعالیت می‌کند، مورد اصابت قرار گرفت و ساقط شد.

روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) تأکید کرد رزمندگان پدافند هوایی با هوشیاری کامل، به‌صورت شبانه‌روزی تحرکات دشمن را رصد کرده و در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، پاسخی قاطع و فوری خواهند داد.