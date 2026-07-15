آمریکا جنایت خود در حمله به انبار گندم در هویزه ایران را انکار کرد

جوان آنلاین: سنتکام روز چهارشنبه به وقت محلی با انکار حمله به انبار گندم هویزه، در عین حال به دیگر حملات جنایتکارانه خود اعتراف کرد و مدعی شد: نیروهای آمریکایی در ۲۳ تیر اهداف نظامی ایران را در بندرعباس، خورموج، اهواز، قشم، تنب، بوشهر و کوهاستک هدف قرار دادند تا توان ایران را برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز کاهش دهند.
به گزارش ایرنا، ارتش آمریکا در حالیکه در حال جنایت و هدف قرار دادن مردم بیگناه ایران است، با فرافکنی و برای توجیه حملات تجاوزکارانه خود مدعی شد: ایران غیرنظامیان بیگناهی را که از تنگه هرمز و کشورهای همسایه خلیج فارس عبور میکردند، هدف قرار داده است.
آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.
واشنگتن همزمان در پی رویکرد فشار حداکثری خود، در حال اعمال تحریمهای جدید به بهانههای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتشبس به پایان رسیده است.
با از سرگیری تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخهای تدافعی ایران به پایگاههای آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شد.