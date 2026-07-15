قاتل مدافع امنیت و ۴ قاتل دیگر قصاص شدند

جوان آنلاین: قاتل شهید مدافع امنیت سلمان احمدی که در جریان آشوب‌های مهرماه سال ۱۴۰۱ با شلیک گلوله او را به شهادت رساند، همراه چهار قاتل دیگر که در جریان حادثه‌های جداگانه در سال‌های قبل مرتکب قتل شدند در زندان قز‌لحصار کرج به دار مجازات آویخته شدند.



سحرگاه دیروز، چهارشنبه ۲۴ تیرماه، پنج محکوم به قصاص در زندان قزلحصار کرج به دار مجازات آویخته شدند و پرونده‌های جنایی آنان برای همیشه بسته شد. در میان این پنج قاتل، نام قاتل شهید مدافع امنیت «سلمان احمدی» به چشم می‌خورد که در جریان اغتشاشات مهرماه سال ۱۴۰۱ با شلیک اسلحه ساچمه‌ای به شهادت رسید.

همچنین قاتل پسر جوان با شلیک اسلحه کلاشنیکف، قاتل پسرخوانده، قاتل همسر صیغه‌ای و دختر او و مردی که شوهر زن مورد علاقه‌اش را به قتل رسانده‌بود، دیگر محکومانی بودند که حکم قصاص‌شان اجرا شد.

نخستین قاتلی که حکم قصاصش اجرا شد، مردی بود که در جریان اغتشاشات مهرماه سال ۱۴۰۱ مدافع امنیت به نام سلمان امیر احمدی در یکی از خیابان‌های جنوب تهران با شلیک اسلحه ساچمه‌ای به شهادت رساند.

آن شب سلمان امیر احمدی، پدر دو پسر ۷ و ۱۶ ماهه، همراه برادرش و تعدادی دیگر از مدافعان امنیت برای برقراری آرامش و بازگشایی مسیر تردد مردم و خودرو‌ها که از سوی اغتشاشگران بسته شده‌بود، به خیابان‌های اطراف بازار مبل در بزرگراه شهید سعیدی رفته‌بود. در آنجا با شلیک گلوله ساچمه‌ای به شدت زخمی و برای درمان به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت خونریزی به شهادت رسید.

به ملاقات برادر شهیدم رفتم

برادر شهید در این‌باره گفت: «آن شب به ما خبر دادند در خیابان‌های محله امام‌زاده حسن، اغتشاشگران با آتش زدن سطل زباله‌ها و مغازه‌ها، موانعی را میان خیابان رها کرده و مانع عبور و مرور مردم و خودرو‌ها شده‌اند. من همراه برادر ۳۵ ساله‌ام و تعدادی از دوستان برای کمک به مردم و برقراری آرامش و امنیت به سمت خیابان سجاد شمالی رفتیم. آشوبگران شروع به سنگ‌باران کردن ما کردند، اما ما با موتور از موانع عبور کردیم و موانع را از سر راه برداشتیم. در ادامه من و سلمان و چند نفر دیگر به داخل کوچه‌ای رفتیم تا موانع آنجا را هم برداریم. برادرم در یک متری من قرار داشت که اغتشاشگری از بالای ساختمان به سمت برادرم شلیک کرد. سلمان نقش بر زمین شد و وقتی بر بالینش حاضر شدم، بیش از ۵۰ ساچمه به او اصابت کرده‌بود. برادرم به شهادت رسید و به دیدار برادر دیگرم رفت که او چند سال قبل حین دفاع از یک دختر بی‌گناه با اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده بود.»

دیدار رئیس‌جمهور شهید با خانواده بسیجی

به دنبال وقوع این حادثه آیت شهید رئیسی، رئیس‌جمهور وقت با حضور در خانه پدر این شهید با اعضای خانواده وی دیدار کرد.

پس از این حادثه، مأموران قاتل سلمان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و در دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شد. حکم وی پس از تأیید در دیوان عالی کشور، سحرگاه دیروز در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

قتل با اسلحه کلاشنیکف

دومین قاتلی که قصاص شد، پسر جوانی بود که چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، پسر جوانی را در یکی از خیابان‌های جنوب غرب تهران با شلیک گلوله اسلحه کلاشنیکف به قتل رساند. متهم پس از دستگیری اعتراف کرد که درگیری مرگبار را به خاطر کری‌خوانی رقم زده است. او گفت که با مقتول اختلاف داشته و اسلحه‌ای به قیمت ۲۰ میلیون تومان خریداری کرده تا او را گوشمالی دهد، اما این گوشمالی به قتل انجامید.

قتل پسرخوانده

سومین قاتلی که حکمش اجرا شد، زنی بود که پسرخوانده‌اش را به طرز دلخراشی به قتل رساند. چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰، جسد مثله‌شده پسر جوانی داخل یک گونی از سوی مأموران کلانتری مشیریه کشف شد. رد خون مقتول، مأموران را به خانه‌ای در آن نزدیکی رساند که مشخص شد خانه پدری مقتول است همراه همسر دومش زندگی می‌کرد. بررسی‌ها نشان داد او با مادرخوانده‌اش اختلاف داشته‌است. زن میانسال بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد. او گفت: «چون او مخالف ازدواج من با پدرش بود، در درگیری با میله آهنی او را به قتل رساندم و جسدش را مثله کردم. سپس مقداری پول به یک کارتن‌خواب دادم تا جسد را به مکان دیگری منتقل کند.» حکم وی نیز سحرگاه دیروز اجرا شد.

قتل همسر صیغه‌ای و دخترش

چهارمین قاتل، مردی است که در هشتم اسفند سال ۱۴۰۲ در حادثه‌ای هولناک، همسر صیغه‌ای و دختر او را به خاطر اختلافات با شلیک گلوله به قتل رساند. متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد که ابتدا دختر همسر صیغه‌ای و سپس همسر صیغه‌ای خود را به قتل رسانده‌است.

قتل شوهر زن مورد علاقه

آخرین قاتل نیز مردی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۹ با همدستی زن مورد علاقه‌اش، شوهر او را به قتل رساند. این متهم پس از دستگیری، در دادگاه به قصاص محکوم شد.