تابستان امسال با گرمای بی‌سابقه و افزایش مصرف برق همراه شده‌است. وضعیتی که در بسیاری از شهر‌ها به خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده یا ناگهانی انجامیده‌است. اگرچه هدف از این خاموشی‌ها مدیریت مصرف و جلوگیری از فروپاشی شبکه برق است، اما نباید فراموش کرد که قطع برق تنها به خاموش‌شدن لامپ‌ها محدود نمی‌شود. هر خاموشی می‌تواند آغازگر زنجیره‌ای از حوادث، خسارت‌های مالی، آسیب‌های روانی و حتی تهدیدی برای جان شهروندان باشد.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های خاموشی، از کار افتادن چراغ‌های راهنمایی و رانندگی است. شاید میزان برق مصرفی این چراغ‌ها در مقایسه با دیگر بخش‌ها ناچیز باشد، اما نقش آنها در حفظ جان انسان‌ها بسیار بزرگ است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده‌است که با خاموش شدن چراغ‌های راهنمایی، احتمال وقوع تصادف در تقاطع‌ها به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. خسارت‌های مالی ناشی از تصادف، مصدومیت شهروندان، فوت افراد و بار سنگینی که بر دوش خانواده‌ها و دستگاه‌های امدادی قرار می‌گیرد، به‌مراتب بیشتر از هزینه تأمین برق این تجهیزات حیاتی است. از این‌رو انتظار می‌رود در مدیریت بحران انرژی، برق چراغ‌های راهنمایی و دیگر زیرساخت‌های ایمنی در اولویت قرار گیرد.

از سوی دیگر، خاموشی‌ها زندگی روزمره شهروندان را نیز با اختلال روبه‌رو می‌کند. بسیاری از ساختمان‌های امروزی به در‌های برقی پارکینگ مجهز هستند. قطع برق می‌تواند مانع خروج خودرو‌ها در شرایط اضطراری یا ورود آنها به پارکینگ شود، اتفاقی که هرچند در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما در مواقعی مانند انتقال بیمار، رسیدن به محل کار، یا وقوع یک حادثه، پیامد‌های جدی به دنبال خواهد داشت و فشار روانی قابل‌توجهی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. اما شاید نگران‌کننده‌ترین پیامد خاموشی، توقف آسانسور‌ها باشد. گیر افتادن افراد در کابین آسانسور، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران و زنان باردار، می‌تواند به بحران‌های جسمی و روانی منجر شود. در چنین شرایطی حفظ آرامش، اطلاع دادن به مدیر ساختمان یا نیرو‌های امدادی و خودداری از تلاش برای خروج خودسرانه اهمیت فراوانی دارد. باز کردن درِ آسانسور توسط افراد غیرمتخصص می‌تواند خطر سقوط یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر را به همراه داشته باشد. همچنین توصیه می‌شود در زمان‌هایی که احتمال قطع برق وجود دارد، شهروندان تا حد امکان از آسانسور استفاده نکنند به‌خصوص زمانی که فرد دیگری در ساختمان حضور ندارد.

خاموشی‌ها تنها به این موارد محدود نمی‌شوند. نوسانات برق هنگام وصل مجدد جریان می‌تواند موجب سوختن وسایل برقی گران‌قیمت مانند یخچال، تلویزیون، رایانه، کولر و تجهیزات پزشکی خانگی شود. در برخی موارد نیز این نوسانات می‌تواند زمینه‌ساز اتصال کوتاه و حتی آتش‌سوزی باشد. استفاده از محافظ‌های استاندارد برق، بررسی سلامت سیم‌کشی ساختمان و خاموش کردن وسایل غیرضروری هنگام قطع برق، اقداماتی ساده، اما مؤثر برای کاهش این خطرات است.

در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت اصولی شبکه برق، شهروندان نیز باید آمادگی بیشتری برای مواجهه با خاموشی‌ها داشته باشند. آموزش مدیران ساختمان، اطلاع‌رسانی به ساکنان درباره نحوه برخورد با حوادث ناشی از قطع برق، تجهیز ساختمان‌ها به سامانه‌های برق اضطراری برای بخش‌های حیاتی و اولویت دادن به تأمین برق زیرساخت‌های ایمنی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بسیاری از حوادث پیشگیری کند.

قطع برق یک چالش فنی است، اما پیامد‌های آن کاملاً اجتماعی و انسانی است. اگر امروز برای کاهش آسیب‌های آن برنامه‌ریزی نشود، فردا هزینه‌های جانی، مالی و روانی آن بسیار سنگین‌تر از صرفه‌جویی حاصل از چند ساعت خاموشی خواهد بود. مدیریت مصرف برق ضرورتی انکارناپذیر است، اما مدیریت پیامد‌های خاموشی ضرورتی است که نباید در سایه بحران انرژی فراموش شود...................................