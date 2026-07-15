رئیس سازمان فضایی از رونمایی «راد ۱» به‌عنوان نخستین گام ایران در توسعه خانواده ماهواره‌های راداری خبر داد.

حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی اظهار کرد: یکی از دسته‌های ماهواره‌های سنجشی که هم‌اکنون در کشور در دست طراحی و توسعه است، ماهواره‌های راداری هستند. مهم‌ترین مزیت این ماهواره‌ها، امکان تصویربرداری از سطح زمین در همه شرایط آب‌وهوایی است.

وی افزود: ماهواره‌های راداری در باند‌های فرکانسی خاصی تصویربرداری می‌کنند که در آنها موانعی مانند ابر و گردوغبار، مانع عبور امواج الکترومغناطیسی نمی‌شود. این در حالی است که ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی یا مرئی، در شرایطی مانند پوشش ابری، برف یا وجود موانع روی عوارض سطحی، با محدودیت جدی در تصویربرداری مواجه می‌شوند.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: ماهواره‌های راداری چنین محدودیتی ندارند. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشور‌های اروپایی که در بخش زیادی از سال با شرایط جوی نامساعد و پوشش ابری روبه‌رو هستند، استفاده از ماهواره‌های راداری اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل، تعداد این ماهواره‌ها در اختیار آنها بیشتر است.

سالاریه گفت: در کشور ما نیز با توجه به وجود پدیده‌هایی مانند گردوغبار در برخی فصول سال و نیز پوشش ابری در دوره‌هایی از سال، امکان تصویربرداری مستمر از سطح زمین با ماهواره‌های اپتیکی همواره فراهم نیست. بر همین اساس، طراحی و ساخت ماهواره‌های راداری در کشور آغاز شد.

وی تصریح کرد: ماهواره‌های راداری از نظر فناوری، در سطحی بالاتر از ماهواره‌های اپتیکی قرار دارند؛ چراکه از نظر دقت، نشانه‌روی و برخی الزامات فنی، پیچیدگی بیشتری دارند.

رئیس سازمان فضایی با اشاره به برنامه‌های کشور در این حوزه افزود: در حال حاضر، دو خانواده از ماهواره‌های راداری با نام‌های «راد ۱» و «راد ۲» در کشور تعریف شده‌اند. «راد ۱» به‌زودی رونمایی خواهد شد و توسعه سایر نمونه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. دقت تصویربرداری در این ماهواره‌ها متفاوت است، اما همگی در یک خانواده قرار می‌گیرند.

سالاریه درباره کاربرد‌های این ماهواره‌ها نیز گفت: کاربرد ماهواره‌های راداری مشابه ماهواره‌های سنجشی اپتیکی است، با این تفاوت که محدودیت‌های ناشی از شرایط جوی را ندارند. به عبارت دیگر، در شرایط ابری، گردوغبار یا بارش برف نیز می‌توان از آنها برای تصویربرداری استفاده کرد.