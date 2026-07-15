هم‌زمان با افزایش نگرانی ریاض از گسترش حملات یمن، گزارش‌ها از فعال شدن میانجی‌گری‌های عمان و قطر برای مهار بحران خبر می‌دهند؛ اما صنعاء با انتشار نقشه‌ای از اهداف جدید در عربستان، تأکید کرده است که تا زمان رفع محاصره فرودگاه صنعاء، تمامی فرودگاه‌های عربستان سعودی در تیررس قرار خواهند داشت و توقف عملیات تنها با اجرای کامل تعهدات ریاض امکان‌پذیر است.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان صنعاء و ریاض، منابع سیاسی از آغاز تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار بحران خبر می‌دهند؛ در حالی که مقامات یمنی تأکید دارند پاسخ نظامی تا زمان رفع کامل محاصره و اجرای تعهدات عربستان ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که میانجی‌گری‌های عمان و قطر برای کاهش تنش میان دو طرف فعال شده است. بر اساس این گزارش، عربستان از طریق این میانجی‌ها مدعی شده است که مسوولیت حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعاء را بر عهده ندارد و این عملیات از سوی دولت وابسته به ریاض در عدن انجام شده است؛ حمله‌ای که درست پیش از ورود هیات انصارالله از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت.

در مقابل، یک منبع نظامی یمنی این روایت را رد کرده و به الاخبار گفته است نیرو‌های مسلح یمن نوع موشک‌های به‌کاررفته در حمله به فرودگاه صنعا را شناسایی کرده‌اند.

به گفته وی، جنگنده‌ای سعودی این حمله را انجام داده و موشک‌های استفاده‌شده از نوع «استورم شادو» ساخت بریتانیا بوده که تنها در اختیار نیروی هوایی عربستان قرار دارد.

در همین حال، در شرایطی که فرودگاه بین‌المللی أب‌ها همچنان پس از حملات موشکی و پهپادی یمن از چرخه فعالیت خارج است، رسانه جنگی وابسته به انصارالله نقشه جدیدی از اهداف نظامی و فرودگاهی در سراسر عربستان منتشر کرد.

این اقدام، پیام روشنی درباره گسترش معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره» تلقی می‌شود و نشان می‌دهد در صورت ادامه محاصره هوایی یمن، سایر فرودگاه‌های سعودی نیز در معرض حملات قرار خواهند گرفت.

منابع یمنی تأکید کرده‌اند که هدف از این عملیات‌ها صرفاً پاسخ به حمله اخیر نیست، بلکه شکستن کامل محاصره هوایی و بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعاء برای همه پرواز‌های تجاری و انسانی است.

هم‌زمان با این تحولات، ریاض از هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن خواسته است برای مهار تنش‌ها تلاش کند.

دفتر گروندبرگ اعلام کرد وی با «محمد عبدالسلام» رئیس هیات مذاکره‌کننده صنعاء و همچنین مقام‌های عمانی دیدار کرده و گفت‌و‌گو‌ها بر کاهش تنش و حفظ آرامش نسبی برقرارشده از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ متمرکز بوده است.

اگرچه سازمان ملل جزئیاتی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده ارائه نکرده، اما منابع آگاه احتمال داده‌اند که گفت‌و‌گو‌ها شامل ازسرگیری مذاکرات درباره پرداخت حقوق کارکنان دولت، بازگشایی راه‌ها، رفع محدودیت‌های پروازی از فرودگاه صنعاء و تبادل اسرا باشد.

با این حال، منابع نظامی در صنعاء معتقدند تنها فشار نظامی می‌تواند عربستان را به اجرای تعهدات وادار کند. این منابع تصریح کرده‌اند درخواست ریاض برای ورود سازمان ملل پس از حمله به فرودگاه أبها، بیش از آنکه نشانه تمایل واقعی به حل اختلافات باشد، تلاشی برای جلوگیری از گسترش حملات یمن و خرید زمان در روند مذاکرات است.

در تحولی دیگر، نیرو‌های مسلح یمن نیز از سرنگونی یک فروند پهپاد شناسایی Wing Loong ۲ متعلق به عربستان در آسمان استان البیضاء خبر دادند؛ اقدامی که نشان می‌دهد دامنه رویارویی میان دو طرف همچنان در حال گسترش است.