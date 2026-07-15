جوان آنلاین: «انور ابراهیم» نخست وزیر مالزی در گفتوگو با روزنامه «مالای میل» اعلام کرد که کشورش هر یک از اتباع اشغالگر رژیم صهیونیستی که در خاک مالزی بازداشت شود را اخراج خواهد کرد.
به گزارش مهر، نخست وزیر مالزی این اقدام را به دلیل عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی کشورش دانست.
انور ابراهیم در ادامه افزود: همه دستگاههای امنیتی در حال انجام تحقیقی جامع درباره ادعاهایی هستند که از حضور اتباع اسرائیل (مهاجران غیرقانونی به سرزمینهای اشغالی فلسطین) در مالزی حکایت دارد.
وی تأکید کرد: اجازه نمیدهیم چنین وضعیتی رخ دهد؛ اگر اسرائیلیها در داخل کشور یافت شوند، فورا اخراج خواهند شد، چرا که ما رژیم اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم.