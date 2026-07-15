کد خبر: 1369033
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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۲
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هشدار آیت‌الله شیخ عیسی قاسم:

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به وضعیت حقوق سیاسی و شهروندی شیعیان در این کشور تاکید کرد که مذهب تشیع و تمام ارکان تبلیغی و دینی آن در بحرین، با تهدیدی وجودی و شدید مواجه است.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه جنبش الوفاق بحرین، متن بیانیه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حقوق سیاسی شهروندان شیعه در بحرین و عموم حقوق شهروندی آنان، دچار فرسایش شدیدی شده است که تقریبا چیزی از آن باقی نمانده و دامنه انکار این استحقاق‌ها به‌طور فاحشی گسترش یافته است. هیچ مجالی برای مسامحه در بازپس‌گیری این حقوق وجود ندارد و ضرورت دارد که جدیت در مطالبه آنها تداوم یابد؛ باید روزی فرا برسد که این حقوق به صاحبان دینی و قانونی آن بازگردد.

اما سرنوشت مذهب شیعه در بحرین، علما، خطبا، نویسندگان، معلمان، مبلغان و تمامی کسانی که به پرسش‌های دینی و فقهی مردم پاسخ می‌دهند، تحت تهدیدی وجودی و شدید قرار دارد؛ وضعیتی که شامل حال زندانیان و قربانیان احکام ناعادلانه و دیگران نیز می‌شود.

آیا در سراسر سرزمین‌های اسلامی و میان ملت‌ها یا دولت‌های مسلمان، کسی هست که منکر ظلم باشد، امر به معروف کند و برای خدا خشمگین شود؟!‌ای یاری‌کننده مظلومان، ما را یاری کن که تو داناتر از همه به ظالمان و مظلومانِ بندگانت هستی.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر، روند اعمال فشار بر شیعیان بحرین با افزایش بازداشت‌های امنیتی و محدودیت‌های مذهبی همراه بوده است. در اردیبهشت گذشته، نیرو‌های امنیتی بحرین با یورش به مناطق شیعه‌نشین، شماری از روحانیون و فعالان مذهبی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل کردند.

همچنین در آستانه ماه محرم، گزارش‌هایی از تشدید محدودیت‌های مذهبی علیه شیعیان این کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، روحانیون، خطیبان و مداحان شیعه احضار و بازجویی شده و از آنان تعهد گرفته شد که در مراسم مذهبی از طرح برخی موضوعات خودداری کنند. علاوه بر این، محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم عزاداری، مدت زمان سخنرانی‌ها و سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق اعمال شد.

گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری بحرین با محکوم کردن این اقدامات، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان، پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و توقف سیاست‌های امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه جامعه شیعه این کشور شدند.

برچسب ها: شیخ عیسی قاسم ، بحرین ، تشیع
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