تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه جنبش الوفاق بحرین، متن بیانیه آیتالله شیخ عیسی قاسم به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حقوق سیاسی شهروندان شیعه در بحرین و عموم حقوق شهروندی آنان، دچار فرسایش شدیدی شده است که تقریبا چیزی از آن باقی نمانده و دامنه انکار این استحقاقها بهطور فاحشی گسترش یافته است. هیچ مجالی برای مسامحه در بازپسگیری این حقوق وجود ندارد و ضرورت دارد که جدیت در مطالبه آنها تداوم یابد؛ باید روزی فرا برسد که این حقوق به صاحبان دینی و قانونی آن بازگردد.
اما سرنوشت مذهب شیعه در بحرین، علما، خطبا، نویسندگان، معلمان، مبلغان و تمامی کسانی که به پرسشهای دینی و فقهی مردم پاسخ میدهند، تحت تهدیدی وجودی و شدید قرار دارد؛ وضعیتی که شامل حال زندانیان و قربانیان احکام ناعادلانه و دیگران نیز میشود.
آیا در سراسر سرزمینهای اسلامی و میان ملتها یا دولتهای مسلمان، کسی هست که منکر ظلم باشد، امر به معروف کند و برای خدا خشمگین شود؟!ای یاریکننده مظلومان، ما را یاری کن که تو داناتر از همه به ظالمان و مظلومانِ بندگانت هستی.
به گزارش ایرنا، در ماههای اخیر، روند اعمال فشار بر شیعیان بحرین با افزایش بازداشتهای امنیتی و محدودیتهای مذهبی همراه بوده است. در اردیبهشت گذشته، نیروهای امنیتی بحرین با یورش به مناطق شیعهنشین، شماری از روحانیون و فعالان مذهبی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
همچنین در آستانه ماه محرم، گزارشهایی از تشدید محدودیتهای مذهبی علیه شیعیان این کشور منتشر شد. بر اساس این گزارشها، روحانیون، خطیبان و مداحان شیعه احضار و بازجویی شده و از آنان تعهد گرفته شد که در مراسم مذهبی از طرح برخی موضوعات خودداری کنند. علاوه بر این، محدودیتهایی برای برگزاری مراسم عزاداری، مدت زمان سخنرانیها و سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق اعمال شد.
گروههای سیاسی و فعالان حقوق بشری بحرین با محکوم کردن این اقدامات، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان، پایان دادن به بازداشتهای خودسرانه و توقف سیاستهای امنیتی و محدودیتهای اعمالشده علیه جامعه شیعه این کشور شدند.