جوان آنلاین: غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه درحاشیه مراسم بزرگداشت شهید مصالح الهدی باقری کنی داماد رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: هر اقدام تجاوزکارانه آمریکا، پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران را به دنبال دارد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: اقدامات تجاوزکارانهای که رژیم آمریکا در حال انجام آن است، نیروهای مسلح ما قاطعانه به آن پاسخ میدهند و هر اقدام تجاوزکارانهای پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران را میطلبد.
غریب آبادی ادامه داد: ما هیچ تجاوزی و هیچ اقدامی علیه ملت ایران را بی پاسخ نمیگذاریم و پاسخهای قاطعی به این اقدامات خواهیم داد.
معاون وزیر خارجه گفت: رژیم آمریکا و رئیس جمهور آمریکا باید بدانند که این مسیر، مسیری است که قبلاً هم تجربه کردهاند، اما با شکست مواجه شده است؛ شکست سنگینی هم ما به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کردیم.