در صورت نقض تعهدات، ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امروز خارجه عصر امروز در مراسم گرامیداشت شهید مصباح الهدی باقری کنی داماد رهبر شهید انقلاب و در جمع خبرنگاران گفت: تفاهمنامه مجموعهای از تعهدات متقابل است و در صورت نقض از سوی طرف مقابل، ما نیز از اجرای تعهدات خود خودداری میکنیم؛ این یک اصل است و در ادامه نیز همین مسیر دنبال خواهد شد.
وی افزود: تعهد در برابر تعهد به این معناست که ما تعهدات خود را تا زمانی اجرایی میدانیم که طرف مقابل به آنها پایبند باشد؛ در صورت نقض از سوی طرف مقابل، ما نیز متقابلاً هر جا که لازم بوده از اجرای تعهدات خود خودداری کردهایم.
بقایی ادامه داد: این یک اصل است و در ادامه نیز همین مسیر دنبال خواهد شد. فارغ از اینکه بگوییم تفاهمنامه وجود دارد یا نه، اصل موضوع این است که تفاهمنامه مجموعهای از تعهدات و تکالیف متقابل محسوب میشود. دلیل این امر آن است که طرف مقابل از همان ابتدای بند اول به بدعهدی و پیمانشکنی پرداخته است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: در چنین شرایطی، دست ما بسته نیست؛ هم رزمندگان ما با قوت و قدرت پاسخگوی تجاوزات آمریکا خواهند بود و هم در سایر بندها، هرجا که به صورت متقابل تعهدی داشتهایم، اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: هیچ مسئولی در دفاع از کشور تردید ندارد و نیروهای مسلح ما با قدرت پاسخ متجاوز را میدهند. اگر زدند میخورند و تا کنون اینطور بوده است. همه جای این کشور متعلق به مردم ایران است و شمال و جنوب ندارد و هرکجا دشمن دشت به تجاوز بزند قطعا با پاسخ نیروهای مسلح ما روبهرو خواهد شد.