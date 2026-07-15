کارزار درخواست کاهش نرخ دینار دولتی عراق برای زائران اربعین

جوان آنلاین: شروع کارزار مردمی با هدف درخواست کاهش نرخ دینار دولتی عراق برای زائران اربعین:
بسمه تعالی
پیادهروی اربعین بزرگترین اجتماع مردمی جهان اسلام و نماد وحدت، همدلی و عشق به اهلبیت (ع) است. هر سال میلیونها زائر ایرانی با وجود مشکلات اقتصادی، برای حضور در این مراسم معنوی راهی کشور عراق میشوند.
با این حال، یکی از مهمترین دغدغههای زائران، هزینه تهیه دینار عراق است. در شرایط فعلی، اختلاف نرخ دینار عرضهشده برای زائران با نرخ بازار آزاد بسیار محدود است و در عمل تأثیر چشمگیری بر کاهش هزینههای سفر ندارد. بسیاری از خانوادهها همچنان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینه سفر خود را صرف تهیه ارز کنند.
از دولت، بانک مرکزی و دستگاههای مسئول درخواست میکنیم با بازنگری در سیاست تأمین ارز اربعین، شرایطی فراهم کنند که دینار عراق با نرخی واقعاً حمایتی و مؤثر در اختیار زائران قرار گیرد. همچنین افزایش عرضه ارز از مسیرهای رسمی و کاهش فاصله میان سیاستهای حمایتی و نیاز واقعی زائران میتواند از ازدحام، واسطهگری و فشار اقتصادی بر خانوادهها جلوگیری کند.
هدف این کارزار مطالبه یک حمایت عملی و مؤثر از زائران اربعین است؛ حمایتی که بتواند هزینههای سفر را به شکل ملموس کاهش دهد و امکان حضور افراد بیشتری، بهویژه اقشار کمدرآمد، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و خانوادههای پرجمعیت را در این مراسم معنوی فراهم سازد.
از همه مردم شریف ایران دعوت میکنیم با امضای این کارزار، از درخواست تأمین دینار دولتی عراق با نرخ مناسب و حمایت واقعی از زائران اربعین پشتیبانی کنند.