سفارت آمریکا در بیروت: مذاکرات رم به پایان رسید

سفارت آمریکا در بیروت در بیانیه‌ای اعلام کرد، مذاکرات رم میان رژیم صهیونیستی و دستگاه حاکمه لبنان به پایان رسید.

جوان آنلاین: نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بیروت در بیانیه‌ای اعلام کرد، مذاکرات رم میان رژیم صهیونیستی و لبنان پس از دو روز «بحث سازنده و مثبت» به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه آمده است: درمورد ساختار عملی منطقه آزمایشی توافق شده، متن آن نهایی شده و اجرای آن در روز‌های آینده آغاز خواهد شد.

این سفارتخانه در ادامه بیانیه خود اضافه کرد: ما به سمت مذاکرات فنی برای اجرای چارچوب سه‌جانبه برای دستیابی به توافق جامع بین اسرائیل و لبنان حرکت خواهیم کرد.

این دور از مذاکرات، ششمین دور از زمان آغاز آن در فصل بهار سال جاری است. دو طرف در واشنگتن یک توافق چارچوبی با میانجیگری واشنگتن در ماه گذشته امضا کردند که شکاف‌های فراوانی دارد.

همچنین امروز «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان اعلام کرد کار برای توقف جنگ، تضمین عقب‌نشینی اسرائیل و استقرار ارتش ما در امتداد مرز برای فراهم کردن امکان بازگشت آوارگان در حال انجام است.

این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد. در عین حال، این توافق با انتقادات فراوانی نیز روبه‌رو شده است.

منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.