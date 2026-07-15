جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «نزار آمیدی» رئیسجمهور این کشور امروز از «آنتونیو کوستا» رئیس شورای اروپا تماس تلفنی دریافت کرد.
به گزارش مهر، آمیدی در این تماس تلفنی بر اهتمام عراق به تحکیم روابط با کشورهای اروپایی و توسعه این روابط در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، سرمایهگذاری، توسعهای و هماهنگی برای مقابله با چالشهای مشترک تأکید کرد.
وی همچنین ضرورت تشدید تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها در منطقه، اتکا به گفتوگو و روشهای دیپلماتیک برای حلوفصل بحرانها با هدف کمک به تقویت امنیت و ثبات و نیز دور نگه داشتن ملتهای منطقه از تنشها و درگیریهای بیشتر را مورد تأکید قرار داد.
رئیس شورای اروپا نیز بر علاقهمندی اتحادیه اروپا به توسعه افقهای همکاری مشترک به منظور تحقق توسعه پایدار و تقویت صلح و امنیت بینالمللی تأکید کرد.
منطقه غرب آسیا و خلیج فارس در چند روز گذشته در پی حملات تجاوزکارانه آمریکا به خاک ایران، شاهد تنشهای جدید است و این تجاوزات آمریکا با پاسخ تلافیجویانه و حمله به پایگاهها و مواضع آمریکا در کشورهای عربی از جمله کویت، بحرین و اردن همراه بوده است.