کد خبر: 1369018
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای سنتکام درباره اجبار دو کشتی به تغییر مسیر در تنگه هرمز

ادعای سنتکام درباره اجبار دو کشتی به تغییر مسیر در تنگه هرمز در شرایطی که فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که دو کشتی را در تنگه هرمز مجبور به تغییر مسیر کرده است.

جوان آنلاین: از الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد مسیر دو کشتی تجاری را که از زمان ازسرگیری محاصره، تلاش کردند محاصره دریایی ایران را بشکنند، تغییر دادیم.

به گزارش ایرنا، این نهاد نظامی همچنین ادعا کرد که صبح امروز، دور جدیدی از حملات علیه ایران را به پایان رسانده و جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است.

این فرماندهی اعلام کرد که ساعت ۶ صبح به وقت شرق آمریکا، موجی از حملات هوایی علیه اهدافی در ایران انجام داده است.

سنتکام ادعا کرد که هدف این حملات تضعیف توانایی نظامی ایران برای کنترل تنگه هرمز و تضمین ثبات عرضه جهانی انرژی است.

در حالی که هر نوع اقدام متجاوزانه آمریکا با پاسخ قاطع ایران همراه بوده، در بیانیه سنتکام ادعا شده است که ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، دور صبحگاهی حملات علیه ایران را تکمیل کرده است. به گفته این فرماندهی، این موج حملات حدود ۹۰ دقیقه ادامه داشت و در جریان آن، مهمات دقیق‌هدایت‌شونده علیه سامانه‌های دفاع ساحلی و مواضع ذخیره‌سازی و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ شلیک شد.

این در حالی است که براساس گزارش رسانه‌های غربی، فروش نفت ایران و درآمد‌های ناشی از آن در دوره جنگ تحمیلی آمریکا علیه تهران افزایش یافته است.

 آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناور‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

واشنگتن همزمان در پی رویکرد فشار حداکثری خود، در حال اعمال تحریم‌های جدید به بهانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده است.

با از سرگیری تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های تدافعی ایران به پایگاه‌های آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شد.

برچسب ها: سنتکام ، ایران ، تنگه هرمز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ترامپ در بن‌بست 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

بدون شرح

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قانون تنگه‌ها

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

سوت آغاز پروژه ریلی رشت– آستارا به‌زودی به صدا در می‌آید

تقویم حقابه زاینده‌رود، امید تازه اصفهان

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

بورس چگونه از شوک جنگ عبور کرد؟

اسپانیا از سد بلژیک گذشت؛ تقابل جذاب با فرانسه در نیمه‌نهایی

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 

عهد انتقام

میناب هم جنوب بود

از تنگه رانده در کوه مانده

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار