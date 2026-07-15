ادعای سنتکام درباره اجبار دو کشتی به تغییر مسیر در تنگه هرمز

در شرایطی که فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که دو کشتی را در تنگه هرمز مجبور به تغییر مسیر کرده است.

جوان آنلاین: از الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد مسیر دو کشتی تجاری را که از زمان ازسرگیری محاصره، تلاش کردند محاصره دریایی ایران را بشکنند، تغییر دادیم.

به گزارش ایرنا، این نهاد نظامی همچنین ادعا کرد که صبح امروز، دور جدیدی از حملات علیه ایران را به پایان رسانده و جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است.

این فرماندهی اعلام کرد که ساعت ۶ صبح به وقت شرق آمریکا، موجی از حملات هوایی علیه اهدافی در ایران انجام داده است.

سنتکام ادعا کرد که هدف این حملات تضعیف توانایی نظامی ایران برای کنترل تنگه هرمز و تضمین ثبات عرضه جهانی انرژی است.

در حالی که هر نوع اقدام متجاوزانه آمریکا با پاسخ قاطع ایران همراه بوده، در بیانیه سنتکام ادعا شده است که ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، دور صبحگاهی حملات علیه ایران را تکمیل کرده است. به گفته این فرماندهی، این موج حملات حدود ۹۰ دقیقه ادامه داشت و در جریان آن، مهمات دقیق‌هدایت‌شونده علیه سامانه‌های دفاع ساحلی و مواضع ذخیره‌سازی و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ شلیک شد.

این در حالی است که براساس گزارش رسانه‌های غربی، فروش نفت ایران و درآمد‌های ناشی از آن در دوره جنگ تحمیلی آمریکا علیه تهران افزایش یافته است.

آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناور‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

واشنگتن همزمان در پی رویکرد فشار حداکثری خود، در حال اعمال تحریم‌های جدید به بهانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده است.

با از سرگیری تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های تدافعی ایران به پایگاه‌های آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شد.