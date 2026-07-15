جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراههای هند در پی تنشهای اخیر پیرامون خلیج فارس، دستور اجرای رویکردی بیسابقه در سطح کل دولت را برای حفاظت از تمامی دریانوردان هندی فعال در منطقه صادر کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراههای هند در بیانیهای ادعا کرد که این تصمیم پس از حملات به دو نفتکشی که در مجموع ۳۰ دریانورد هندی در آنها حضور داشتند، اتخاذ شده است.
بر اساس ادعای این وزارتخانه، سامانه جدید اطلاعات لحظهای درباره موقعیت هر شناور، تعداد و وضعیت خدمه، ارزیابی تهدیدها و مسیر برنامهریزیشده را ارائه خواهد کرد. این سامانه تمامی اتباع هندی حاضر در شناورهای فعال در آبهای خلیج فارس را - صرفنظر از پرچم کشتی - تحت رصد قرار خواهد داد.