معاون رئیس جمهور آرژانتین برخلاف سرمربی این تیم، جنبه‌های سیاسی بازی امشب با انگلیس را به دلیل تنش دو کشور بر سر جزایر فالکلند را پررنگ می‌داند و حریف را دزدان دریایی می‌نامد.

جوان آنلاین: آرژانتین در شرایطی از ساعت ۲۲:۳۰ امشب در دومین بازی مرحله نیمه‌نهایی به مصاف انگلیس می‌رود که جنبه سیاسی این مسابقه که نشان از تنش ۲ کشور بر سر جزایر فالکلند را دارد، به اوج رسیده است.

به گزارش ایرنا، این در شرایطی است که لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتین دیروز در نشست خبری گفت: این یک مسابقه فوتبال است و ما باید مسائل را از هم جدا نگه داریم. بازیکنان امروزی چه ارتباطی با آنچه سال‌ها پیش اتفاق افتاده است، دارند؟ آن دوره غم‌انگیز بود و البته ما آن را به یاد داریم، اما آوردن آن به فضای مسابقه کاملا اشتباه خواهد بود..

برخلاف اسکالونی که سعی داشت این مسابقه را تنها از زاویه ورزشی ببیند، ویکتوریا ویلارول، معاون رئیس جمهور آرژانتین، اظهارات او را رد کرد و با اشاره به جنگ فالکلند درباره بازی با انگلیس اظهار داشت: این فقط یک بازی نیست.

ویلارول در پلتفرم X نوشت: ما مقابل دزدان دریایی که سرزمین ما را تصرف کرده‌اند بازی خواهیم کرد.

او افزود: من از نظر سیاسی، دیپلماتیک یا سنگدل نخواهم بود؛ رویارویی با انگلیسی‌ها همیشه چیزی بیش از یک بازی است.

او ادامه داد: این بازی فرصتی برای متوقف کردن مهاجمان است. بیا آرژانتین! چون ما تا آخرین نفس به مطالبه آنچه که به حق متعلق به ماست ادامه خواهیم داد.

مسابقات بین دو تیم ملی از زمان جنگ سال۱۹۸۲ بین بریتانیا و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند، که در آرژانتین با نام مالویناس شناخته می‌شود، جنبه سیاسی به خود گرفته است.

حدود هزار نفر در این جنگ کشته شدند و جزایر فالکلند، واقع در اقیانوس اطلس جنوبی، همچنان یک قلمرو فرادریایی بریتانیا باقی مانده است، وضعیتی که از سال ۱۸۳۳ تاکنون حفظ شده است.

پدر ویلارول در آن جنگ خدمت کرد و دیه‌گو مارادونا پس از پیروزی معروف ۲-۱ آرژانتین بر انگلیس در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ که در آن گل نمادین خود را به ثمر رساند، گفت: این پیروزی همچنین ادای احترامی به قربانیان جنگ در آرژانتین است.