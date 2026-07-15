پسکوف: بدتر شدن وضعیت خلیج فارس مایه نگرانی جهان است

دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین امروز با اشاره به اینکه وضعیت در منطقه خلیج فارس به دلیل ازسرگیری حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران در حال بدتر شدن و مایه نگرانی جهان است، گفت که آمریکا فعلا به دلیل این وضعیت آماده مشارکت در روند صلح اوکراین نیست.

جوان آنلاین: دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین امروز (چهارشنبه) با اشاره به ازسرگیری حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران با نقض آتش‌بس و یادداشت تفاهم پایان جنگ گفت: «فعلا شاهدیم که آمریکایی‌ها مشغول موضوعات دیگر هستند. متاسفانه وضعیت در منطقه خلیج فارس نه‌تنها پایدار نیست، بلکه برعکس، رو به بدتر شدن است و نگرانی جهانی ایجاد کرده است. بنابراین، آمریکایی‌ها فعلا بر موضوع صلح اوکراین متمرکز نیستند.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی کرملین در ادامه گفت که روسیه از طریق کانال‌های ارتباطی نشانه‌هایی دریافت کرده است که آمریکا پس از حل‌وفصل مسائل پیرامون ایران قادر به ادامه کار بر روی صلح اوکراین خواهد بود.

مذاکرات صلح اوکراین با میانجیگری آمریکا با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله در زمینه تبادل زندانیان و اجساد کشته‌شدگان پیشرفت چندانی در زمینه دستیابی به آتش‌بس یا توافق دو طرف جنگ بر سر یک چارچوب دیپلماتیک برای صلح نداشته است. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که بدون حاصل شدن پیشرفت‌های ملموس، تلاش‌های بیشتر آمریکا در این زمینه اتلاف وقت و انرژی خواهد بود.

با وجود ابراز تمایل دو طرف برای صلح، هر یک طرف مقابل را فاقد اراده سیاسی برای دستیابی به توافق صلح می‌داند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا در گفت‌وگویی با فاکس نیوز با ابراز امیدورای نسبت به اینکه جنگ اوکراین پیش از پایان ریاست‌جمهوری او در ژانویه ۲۰۲۹ خاتمه پیدا کند، گفت که به نظر او ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آماده است که «به زودی به توافقی دست پیدا کند.»

طی روز‌های اخیر، پس از تکرار حملات متجاوزانه آمریکا به ایران، به‌ویژه جنوب کشور که در پی نقض بند ۵ تفاهم‌نامه پایان جنگ برای بازگشایی تنگه هرمز رخ داده است، نیرو‌های مسلح ایران در عملیات‌های موشکی و پهپادی پایگاه‌ها و منافع آمریکایی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس را در هم کوبیده و هشدار داده‌اند هرگونه گسترش تجاوزگری با پاسخ قاطعانه و گسترده‌تری مواجه خواهد شد.

آمریکا با نقض بند ۵ تفاهم‌نامه پایان جنگ قصد در عبور دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز از مسیری خلاف ترتیبات ایرانی داشته است که تفاهم‌نامه صراحتا بر آن تاکید دارد. پس از پاسخ ایران به این نقض تعهدات، حملات متجاوزانه آمریکا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از سر گرفته شد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته ازسرگیری حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران را نقض تفاهم‌نامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن دانست که فرصت دیپلماتیک ایجاد شده به واسطه تفاهم‌نامه برای حل‌وفصل مسائل را از بین می‌برد.