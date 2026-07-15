پرداخت نخستین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

جوان آنلاین: حشمتاله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از پرداخت نخستین مرحله وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده با بانک عامل، پرداخت مرحله نخست این تسهیلات امروز (چهارشنبه) به حساب مشمولان این مرحله انجام شد.
به گزارش تسنیم، وی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای حمایتی صندوق و با همکاری و هماهنگی بانک عامل، پرداخت نخستین مرحله وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری امروز انجام شده و مبلغ تسهیلات به حساب نخستین گروه از مشمولان واریز شد.
وی افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از معیشت بازنشستگان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای مالی این عزیزان، با مبلغ ۷۵ میلیون تومان، بازپرداخت ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت میشود.
لازم به ذکر است کامزد سال اول وام به مبلغ ۳۰ میلیون ریال همراه با قسط اول، کارمزد سال دوم به مبلغ بیست میلیون ریال در قسط سیزدهم و کارمزد سال سوم به مبلغ ده میلیون ریال با قسط بیست و پنجم کسر خواهد شد.
سلیمانی با اشاره به استقبال گسترده بازنشستگان از این طرح گفت: ثبتنام این دوره به پایان رسیده و پس از بررسی و نهاییسازی اطلاعات متقاضیان، بیش از ۳۲۰ هزار نفر مشمول دریافت این تسهیلات شدهاند که پرداخت وام آنان در ۱۰ نوبت و بر اساس برنامهریزی انجامشده صورت خواهد گرفت که مرحله اول آن امروز انجام شد.
وی همچنین از بازنشستگان خواست اخبار مربوط به خدمات مالی، رفاهی و زمانبندی پرداخت تسهیلات را صرفاً از طریق درگاههای رسمی صندوق بازنشستگی کشوری دنبال کنند.