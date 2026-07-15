جوان آنلاین: منابع لبنانی به شبکه الجزیره اعلام کردند نشست هیاتهای لبنان و رژیم صهیونیستی که روز سهشنبه در رم برگزار شد به توافق اولیه درباره ایجاد دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان منجر شده است؛ یکی از این مناطق در محدوده تحت اشغال رژیم صهیونیستی و دیگری در مجاورت مواضع این رژیم قرار دارد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، قرار است در ادامه مذاکرات، هیاتهای نظامی لبنان و رژیم صهیونیستی در نشستی با میانجیگری آمریکا درباره سازوکارهای اجرایی این توافق گفتوگو کنند.
هنوز زمان و محل برگزاری این نشست از سوی طرف آمریکایی نهایی نشده است.
به گفته یک منبع رسمی لبنانی، هدف از نشست آتی، توافق بر سر سازوکار اجرای مناطق آزمایشی در جنوب لبنان است؛ سازوکاری که شامل نحوه عقبنشینی نیروهای رژیم صهیونیستی و استقرار ارتش لبنان در منطقه خواهد بود.
این منبع تأکید کرد که بیروت همچنان بر حضور یک طرف ثالث برای راستیآزمایی اجرای مأموریتهای ارتش لبنان در مناطق آزمایشی اصرار دارد.
وی همچنین افزود: دولت لبنان در تلاش است به سازوکاری برای تعیین جدول زمانی اجرای مراحل بعدی و گسترش این الگو به سایر مناطق جنوب لبنان دست یابد.
این جزئیات پس از آن فاش شد که شبکه العربیه روز سهشنبه گزارش داده بود که نشست هیاتهای لبنان و رژیم صهیونیستی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، به پایان رسیده است.
بر اساس این گزارش، مذاکرات میان دو طرف حدود پنج ساعت ادامه داشته، اما تاکنون جزئیاتی درباره محورهای گفتوگو یا نتایج این نشست منتشر نشده است.
لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.