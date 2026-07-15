جوان آنلاین: بررسی گزارشهای منتشرشده در رسانههای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و اندونزی نشان میدهد بخش عمده تحلیلها به جای تمرکز بر جنبههای نظامی، بر آثار اقتصادی و امنیتی تحولات اخیر برای کشورهای آسیایی متمرکز بوده است.
به گزارش ایرنا، رسانههای اقتصادی شرق آسیا با اشاره به وابستگی بسیاری از اقتصادهای منطقه به واردات انرژی، امنیت تردد نفتکشها از تنگه هرمز را یکی از مهمترین دغدغههای دولتها و بازارهای مالی عنوان کردند. این رسانهها تأکید کردند هرگونه اختلال در این مسیر میتواند بر قیمت جهانی نفت، هزینه حملونقل دریایی، زنجیره تأمین کالا و نرخ تورم در اقتصادهای آسیایی اثرگذار باشد.
در همین چارچوب، رسانههای چین با بازتاب مواضع رسمی پکن، بر ضرورت خویشتنداری همه طرفها، کاهش تنش و حفظ امنیت مسیرهای بینالمللی کشتیرانی تأکید کردند و ثبات منطقه را لازمه امنیت انرژی و رشد اقتصادی آسیا دانستند.
در هند نیز رسانهها ضمن پوشش تحولات مربوط به امنیت دریانوردی، بر لزوم حفاظت از خطوط کشتیرانی، امنیت دریانوردان و تداوم جریان آزاد تجارت دریایی تأکید کردند. بسیاری از تحلیلها، حفظ ثبات در آبراههای بینالمللی را برای اقتصادهای واردکننده انرژی جنوب آسیا ضروری ارزیابی کردند.
رسانههای ژاپنی و کره جنوبی نیز با تمرکز بر پیامدهای اقتصادی تحولات، افزایش احتمالی هزینه واردات انرژی، تأثیر نوسانات قیمت نفت بر صنایع تولیدی و نگرانی بازارهای مالی را از مهمترین پیامدهای بحران دانستند. همزمان، تحلیلگران این کشورها خواستار تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش تنشها شدند.
در جنوب شرق آسیا نیز رسانههای سنگاپور، مالزی و اندونزی با بررسی آثار تحولات غرب آسیا بر تجارت جهانی، بر اهمیت باز ماندن مسیرهای دریایی و جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین کالا تأکید کردند و امنیت انرژی را یکی از اولویتهای مشترک کشورهای آسیایی دانستند.
وجه مشترک بیشتر تحلیلهای منتشرشده در رسانههای آسیایی، تأکید بر راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک، جلوگیری از تشدید بحران و حفظ ثبات در بازارهای جهانی انرژی بود؛ موضوعی که نشان میدهد تحولات مرتبط با ایران همچنان یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر امنیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی آسیا به شمار میرود.