هشدار روسیه به شهروندان این کشور در منطقه خلیج فارس

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، با ادامه تنش آفرینیهای آمریکا در منطقه، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که از شهروندان این کشور میخواهد تا در رابطه با تشدید تنشها در منطقه خلیج فارس، جوانب احتیاط را رعایت و اقداماتی ایمنی شخصی بیشتری را اتخاذ کنند.
به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه، همچنین از شهروندان روسی خواسته شده است تا از انتشار تصاویر مربوط به عملکرد سامانههای پدافند هوایی و پیامدهای حملات در کشورهای این منطقه در شبکههای اجتماعی اجتناب کنند.