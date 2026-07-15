جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری دولتی عراق «واع»، وزارت جنگ آمریکا امروز در بیانیه‌ای ادعا کرد ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در اواخر ماه سپتامبر به پایان می‌رسد.

به گزارش ایرنا، پیش از این، «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق در آستانه سفرش به واشنگتن گفته بود پس از ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) نیازی به هیچ گروه مسلحی وجود ندارد و نیرو‌های امنیتی می‌توانند از اراضی عراق حفاظت کنند.

الزیدی پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در پایان ماه سپتامبر را آغاز مرحله‌ای جدید در روابط بغداد و واشنگتن توصیف کرد.

پیشتر «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرده بود که «علی الزیدی» نخست‌وزیر این کشور روز دوشنبه در صدر یک هیات رسمی به ایالات متحده آمریکا سفر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این سفر در چارچوب سیاست توسعه روابط خارجی متوازن عراق و بر پایه منافع مشترک انجام می‌شود، گفت که این سفر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در شرایط حساس و پیچیده کنونی منطقه صورت می‌گیرد.