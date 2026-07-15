جوان آنلاین: ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، با افتخار اعلام کرد که مقامات این رژیم طی سال گذشته حدود ۵۷۰۰ ساختمان متعلق به فلسطینیان بادیهنشین در منطقه النقب را تخریب کردهاند و تهدید کرد که این روند ادامه خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در همایش مدیریت محلی «مونی اکسپو ۲۰۲۶» در تلآویو، با افتخار از تخریب گسترده ساختمانهای فلسطینیان بادیهنشین در منطقه النقب خبر داد و اعلام کرد که این عملیات با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
بنگویر در سخنرانی خود گفت: «تنها در یک سال گذشته ۵۷۰۰ ساختمان را تخریب کردیم» و افزود که تخریب خانهها و ساختمانهای بیشتری در تجمعات بادیهنشین النقب در دستور کار قرار دارد و ادعا کرد که «هیچ بهانهای برای کسانی که ساختوساز غیرمجاز میکنند وجود ندارد».
طبق آمار وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۵۷۴۲ ساختمان در النقب با ادعای «ساختوساز غیرقانونی» تخریب شد؛ در حالی که شمار تخریبها در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸۵۰ مورد بود. به این ترتیب، تعداد عملیات تخریب طی سه سال تقریباً دو برابر شده است.