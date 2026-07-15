تیم والیبال ژاپن در هفته سوم لیگ ملت‌ها مقابل ایتالیا به پیروزی رسید.

جوان آنلاین: هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از امروز(چهارشنبه، ۲۴ تیر) آغاز شد و تیم‌های ژاپن و ایتالیا به مصاف هم رفتند که در پایان ژاپن پیروز شد.

ژاپن در این مسابقه سه بر دو ایتالیا را که قهرمان جهان است، شکست داد.

ست اول: ۲۶ بر ۲۴ ایتالیا

ست دوم: ۲۵ بر ۱۹

ست سوم: ۲۵ بر ۲۰

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ ایتالیا

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲

ژاپن که هفته‌های اول و دوم را هم بدون باخت پشت سر گذاشت با این نتیجه ۹ برده شد و هم‌چنان صدرنشین باقی ماند.

در دیگر مسابقات امروز تیم‌های کوبا و آرژانتین مقابل رقیبان خود پیروز شدند که نتایج آن به شرح زیر است:

کوبا ۳ - صفر بلژیک (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)

آرژانتین ۳ - ۲ کانادا (۲۴ بر ۲۶، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۳ و ۱۹ بر ۱۷)

تیم ملی والیبال ایران هم در نخستین مسابقه خود از این هفته، ساعت ۱۸ امروز به مصاف اوکراین می‌رود.