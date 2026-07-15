جوان آنلاین: هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از امروز(چهارشنبه، ۲۴ تیر) آغاز شد و تیمهای ژاپن و ایتالیا به مصاف هم رفتند که در پایان ژاپن پیروز شد.
ژاپن در این مسابقه سه بر دو ایتالیا را که قهرمان جهان است، شکست داد.
ست اول: ۲۶ بر ۲۴ ایتالیا
ست دوم: ۲۵ بر ۱۹
ست سوم: ۲۵ بر ۲۰
ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ ایتالیا
ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲
ژاپن که هفتههای اول و دوم را هم بدون باخت پشت سر گذاشت با این نتیجه ۹ برده شد و همچنان صدرنشین باقی ماند.
در دیگر مسابقات امروز تیمهای کوبا و آرژانتین مقابل رقیبان خود پیروز شدند که نتایج آن به شرح زیر است:
کوبا ۳ - صفر بلژیک (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)
آرژانتین ۳ - ۲ کانادا (۲۴ بر ۲۶، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۳ و ۱۹ بر ۱۷)
تیم ملی والیبال ایران هم در نخستین مسابقه خود از این هفته، ساعت ۱۸ امروز به مصاف اوکراین میرود.