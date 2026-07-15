جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت رهبر شهید ایران که با حضور استادان، دانشچویان داخلی و خارجی و و مدیران دستگاههای اجرایی استان در مصلای الغدیر دانشگاه اصفهان برگزار شد با اشاره به جامعیت کمنظیر رهبر شهید در گستره علوم اسلامی و دانشگاهی اظهار داشت: رهبر شهید در جایگاه یک فقیه، مفسر و حکیم، بر حوزههای مختلف دانش تسلطی عمیق داشتند و در علوم پایه و مهندسی نیز اولویتهای آینده کشور را با دقتی راهبردی تبیین میکردند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: مهمترین ویژگی آقای شهید ایران توانمندی ممتاز ایشان در عرصه «حکمرانی» بود و از منظر ایشان مفهوم حکمرانی با حکومتداری متفاوت بود و در حقیقت از حکمرانی به معنای اصلی آن یعنی حل مساله و تغییر وضع موجود به وضع مطلوب یاد میکردند.
استاد فلسفه و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: برخلاف مدیرانی که تنها به امور اداری بسنده میکنند، رهبر شهید ایدهها و نظریات علمی را به عرصه اجرا وارد کرده و فاصله میان بایدها و تحقق عملی آنها را به حداقل میرساندند.
آسیبشناسی جریان علم و عبور از پژوهشهای جزیرهای
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به قدرت کشف مسائل در سیره رهبر شهید اشاره کرد و افزود: ایشان با شناخت دقیق نخبگان حوزههایی نظیر نانو و هوش مصنوعی، هرگز به گزارشهای رسمی بسنده نمیکردند و از نگاه ایشان، ضعف پژوهشهای دانشگاهی و بسنده کردن به افزایش کمی مقالات علمی بدون رویکرد حل مساله، از آسیبهای جدی این عرصه بود.
استاد تمام فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر اینکه رهبر شهید هرگز با اصل مقالهنویسی مخالف نبودند، خاطرنشان کرد: تاکید ایشان بر هدفمندی، مسالهمحوری و حفظ پیوند مقالات با نیازهای واقعی صنعت و جامعه بود.
وی خاطرنشان کرد: پرهیز از موازیکاریهای پرهزینه و خروج از عملکردهای جزیرهای و تبدیل آنها به شبکههای منسجم علمی، از دیگر مطالبات جدی رهبر شهید به شمار میرفت که نمونه بارز آن در شبکهسازی حوزه کوانتوم در کشور تجلی یافت.
ساختارسازی و راهبری در مسیر پیشرفت علمی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: فرایند حکمرانی علم و فناوری در مکتب رهبر شهید شامل مراحلی، چون نظریهپردازی، سیاستگذاری، ایجاد ساختار، گفتمانسازی، اجراییسازی و نظارت مستمر بود و ایشان نخستین کسی بودند که مفهوم جهاد را وارد حوزه علم و دانش کردند.
خسروپناه با اشاره به حمایتهای راهبردی رهبر شهید در ایجاد نهادهای نوین علمی گفت: تاسیس معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، شکلگیری پارکهای علم و فناوری، استمرار فعالیت جهاد دانشگاهی، ایجاد بنیاد علم و حمایت از جایزه بینالمللی مصطفی (ص)، همگی از ثمرات ساختارسازی و گفتمانسازی ایشان در این عرصه است.
وی تاکید کرد: امام شهید بر این باور بودند که موفقیت در مرحله اجرا نیازمند بینش «ما میتوانیم» و روحیه «جهاد علمی» است؛ روحیهای که با اعتماد رهبر شهید به جوانان، منجر به خلق دستاوردهای عظیمی همچون پژوهشگاه رویان شد.
وی اضافه کرد: امام شهید ماموریت ویژهای به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین «نقشه جامع علمی کشور» واگذار کردند و این نقشه ۱۸ سال پیش تدوین شد و تاکنون حدود ۶۰ درصد از اهداف و برنامههای این سند راهبردی محقق شده است.
بنیانهای نظری اقتدارآفرین در مکتب اسلامی
استاد تمام فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تشریح بنیانهای نظری علم و فناوری در اندیشه رهبر شهید، به جایگاه علم در منظومه فکری اسلام و کلام امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر «العلم سلطان» اشاره کرد و گفت: در این مکتب، علم توحیدی و نافع زیربنای پیشرفت است.
وی یادآور شد: تربیت انسانهای دلسوز برای پیشرفت درونزای کشور، اتکا به توکل و توسل در مسیر پژوهش و پیوند ناگسستنی علم با اقتدار و امنیت ملی، از ارکان اساسی رویکرد امام شهید به دانشگاهها محسوب میشود.
وی افزود: حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی و هدایتگریهای دقیق در عرصههای نوظهوری نظیر هوش مصنوعی، نانو، سلولهای بنیادی و فناوری هستهای نشان میدهد که ایشان همواره بر قرار گرفتن ایران در خط مقدم مرزهای دانش تاکید داشتند، همچنین که ایشان از نخستین افراد حامی ورود و گسترش اینترنت در کشور بودند و بر نظارت بر آن نیز تاکید داشتند.
انسجام ملی و تبعیت از رهبری؛ رمز تداوم مسیر
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه حکمرانی صحیح علم و فناوری، زمینهساز اقتدار در تمامی عرصههای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است، تصریح کرد: امروز وظیفه همگان حفظ وحدت، انسجام ملی و پرهیز از ایجاد شبهه در مسیر تلاش نیروهای جهادگر بوده و محور اصلی این انسجام، تبعیت محض از رهبر کنونی انقلاب است.
به گزارش ایرنا، آیین گرامیداشت آقای شهید ایران به همت دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در مصلای الغدیر دانشگاه اصفهان برگزار شد.
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