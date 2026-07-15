جوزف عون: پرونده لبنان روی میز ترامپ قرار دارد

جوان آنلاین: به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با دفاع مجدد از توافق با رژیم صهیونیستی، ادعا کرد که تفاهمنامه موسوم به «توافق چارچوب» بین دولت لبنان و تل آویو، بهترین گزینه ممکن است و آثار مثبت آن به تدریج در حال آشکار شدن است.
به گزارش مهر، عون در تشریح آثار مثبت ادعایی توافق چارچوب گفت: واشنگتن اکنون به دیدگاههای ما گوش میدهد و پرونده لبنان روی میز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد!
وی افزود: اهداف ما روشن است و در زمینه حقوق لبنان هیچ گونه کوتاهی یا مصالحهای نخواهیم کرد.
عون همچنین گفت: داشتن اختلاف نظر، حقی مشروع است، اما اختلاف و درگیری مشروع نیست. گفتوگو میان لبنانیها باید در چارچوب منافع ملی باشد نه بر سر منافع شخصی.
رئیس جمهور لبنان اضافه کرد: کینه و نفرت نه کشور را میسازد و نه نهادهای کشور را تقویت میکند، بلکه آنها را ویران میکند. مردم لبنان باید راهی را انتخاب کنند که کشورشان را نجات دهد و از آن در برابر طمع دیگران محافظت کند.
او ادامه داد: راه پیش رو هموار نیست و با دشواریهایی همراه است، اما امید زیادی وجود دارد که به نتایجی دست یابیم که به خونریزیها پایان دهد.