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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱
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حماس: فرستاده سازمان ملل از رژیم صهیونیستی جانبداری می‌کند

حماس: فرستاده سازمان ملل از رژیم صهیونیستی جانبداری می‌کند جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) «نیکولای ملادینوف» نماینده ویژه صلح در نوار غزه را به جانبداری از مواضع رژیم صهیونیستی متهم و تاکید کرد که اظهارات وی پس از نشست کشور‌های کمک‌کننده در بروکسل درباره کمک‌های بشردوستانه و روند مذاکرات غزه، مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، «باسم نعیم» از رهبران جنبش حماس در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: اظهارات ملادینوف درباره بهبود جریان ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در مقایسه با دوره پیش از توافق، به هیچ وجه با واقعیت‌های معیشتی و انسانی این باریکه همخوانی ندارد و ارزیابی‌های میدانی نشان‌دهنده تداوم وخامت اوضاع انسانی است.

به گزارش ایرنا، وی افزود که این فرستاده بین‌المللی طرف مسئول نقض آتش‌بس را مشخص نکرده است، در حالی که رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق همچنان به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد.

نعیم با استناد به گزارش‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه تصریح کرد که این حملات و عملیات نظامی صهیونیست‌ها به شهادت بیش از ۱۱۰۰ فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۳۰۰۰ تن دیگر منجر شده است که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

این عضو ارشد حماس اتهامات مطرح‌شده مبنی بر مخالفت این جنبش با «نقشه راه» مذاکرات را رد و تأکید کرد که حماس همچنان در چارچوب گفت‌و‌گو‌های جاری با این پیشنهاد تعامل دارد و هرگز مخالفت خود را با آن اعلام نکرده، بلکه به رایزنی‌ها برای تأمین منافع ملت فلسطین ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات حماس، این نقشه راه هنوز به رژیم صهیونیستی ارائه نشده است، مقصر جلوه دادن هیأت فلسطینی در تأخیر برای دستیابی به توافق را نشان‌دهنده عدم بی‌طرفی در برخورد با روند مذاکرات دانست.

نعیم تأکید کرد که حماس برای دستیابی به توافقی که به عملیات نظامی در نوار غزه پایان دهد تلاش می‌کند، اما در عین حال بر ضرورت وجود تضمین‌های روشن و سازوکار‌های الزام‌آور برای اجرای آن پافشاری دارد تا تجربه عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به اجرای مرحله نخست توافق پیشین تکرار نشود.

وی همچنین از اظهارات ملادینوف مبنی بر عدم لزوم رعایت توالی زمانی برای اجرای توافق انتقاد کرد و آن را مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست.

این عضو ارشد حماس در پایان یادآور شد که تأمین نیاز‌های بشردوستانه ساکنان نوار غزه یک تعهد قانونی است که طبق قوانین بین‌المللی بر عهده رژیم صهیونیستی به عنوان «نیروی اشغالگر» قرار دارد و ورود کمک‌های بشردوستانه یا ارائه خدمات اساسی به هیچ وجه نباید به مذاکرات یا تفاهمات سیاسی مشروط شود.

برچسب ها: حماس ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
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