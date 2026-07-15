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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۰
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تمهیدات شهرداری برای جاماندگان اربعین در پایتخت

تمهیدات شهرداری برای جاماندگان اربعین در پایتخت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جلسه ستاد جاماندگان اربعین با تشریح رویکرد‌های فرهنگی و محتوایی برنامه‌های امسال، بر هم‌افزایی همه بخش‌های سازمان برای اجرای باشکوه این رویداد تأکید کرد.

جوان آنلاین: جلسه ستاد جاماندگان اربعین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان، معاونان و مدیران ارشد برگزار شد و آخرین اقدامات و تمهیدات اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تشریح و هماهنگ شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آیین جاماندگان اربعین امسال در مسیر میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، توزیع اقلام فرهنگی و ارائه خدمات به عزاداران در این رویداد مردمی مشارکت خواهد داشت.

در این نشست، اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به تفاوت شرایط امسال نسبت به سال گذشته بر ضرورت طراحی برنامه‌های جاماندگان اربعین متناسب با شرایط امروز کشور تأکید کرد و گفت: رویکرد‌های فرهنگی، هنری و محتوایی این رویداد باید متناسب با فضای ناشی از شهادت رهبر شهید و اقتضائات کنونی کشور تدوین و اجرا شود.

اعلمی با اشاره به شرایط ویژه کشور، آمادگی همه‌جانبه سازمان برای خدمت‌رسانی فرهنگی به شهروندان و عزاداران در هر شرایطی را ضروری دانست و خواستار برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی حداکثری میان بخش‌های مختلف سازمان شد.

وی «خون‌خواهی رهبر شهید» را از محور‌های محتوایی برنامه‌های امسال برشمرد و بهره‌گیری از ظرفیت هنر را در تبیین مفاهیم عاشورایی و فرهنگ مقاومت مؤثر دانست.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین توسعه فعالیت‌های هنری و آموزشی، استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها و مؤسسات سازمان، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و زیباسازی مسیر برگزاری مراسم را از الزامات خدمت‌رسانی شایسته به عزاداران عنوان کرد.

بر اساس اعلام پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، در پایان این نشست، احکام مسئولان کمیته‌های اجرایی ستاد جاماندگان اربعین در حوزه‌های ساماندهی و جانمایی، مشارکت، راهبری اجرا، رسانه، هنری، پشتیبانی، فرهنگی و سایر بخش‌های اجرایی ابلاغ شد و آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین انجام شد.

برچسب ها: شهرداری تهران ، جاماندگان اربعین حسینی ، میدان امام‌حسین (ع)
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