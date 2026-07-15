جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس‌نیوز گفت: فکر می‌کنم درگیری اوکراین می‌تواند پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری من پایان یابد. باور دارم او (ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه) آماده دستیابی به توافق است و فکر می‌کنم این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد.

به گزارش ایرنا، رئیس کاخ سفید اظهار داشت که توافق احتمالی بین مسکو و کی‌یف ممکن است به‌زودی منعقد شود. رئیس‌جمهوری آمریکا جزئیات دیگری درباره این موضوع ارائه نکرد.

در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی جدید، پوتین و ترامپ درباره حل‌وفصل بحران اوکراین گفت‌و‌گو کردند و درباره سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا به روسیه به توافق رسیدند.

ترامپ پیش‌تر در ۸ ژوئیه (۱۷ تیر) نیز اعلام کرده بود که مسکو و کی‌یف برای حل‌وفصل مناقشه مصمم هستند. او در آن زمان گفت واشنگتن اخبار خوبی درباره تحولات جاری دارد. رئیس کاخ سفید اظهار داشت که رئیس‌جمهوری روسیه و رئیس‌جمهوری اوکراین، آمادگی خود را برای دستیابی به توافق اعلام کرده‌اند. با این حال، ترامپ توضیح داد که وضعیت همچنان دشوار است.