دولت آمریکا سکه طلای یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کرد

جوان آنلاین: «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور سکه طلای جدید یک دلاری با عکس «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده ضرب میشود.
به گزارش ایسنا، اسکات بسنت امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از این سکه، اعلام کرد که ضرابخانه آمریکا (US Mint) ضرب سکه طلای جدید یک دلاری با تصویر ترامپ را کلید زده است.
بسنت در این پیام، مدعی شده که این سکه قرار است «قدرت ارزشهای آمریکایی» و «میراث آزادی و میهنپرستی» را پاس بدارد!
بر اساس تصویر منتشر شده، در یک روی این سکه طلا، چهره دونالد ترامپ به همراه عبارت «آزادی» (LIBERTY)، شعار «ما به خدا توکل داریم» (IN GOD WE TRUST) و سالهای ۱۷۷۶ تا ۲۰۲۶ حک شده است. پشت سکه نیز تصویر عقاب نشان ملی آمریکا، عبارت E PLURIBUS UNUM، عدد ۲۵۰ (به نشانه ۲۵۰ سالگی) و عبارت «یک دلار» (ONE DOLLAR) نقش بسته است.
در حالی که تا کنون طبق گزارش رسانههای آمریکایی دونالد ترامپ تا کنون با سواستفاده از اختیاراتش در راس قوه مجریه این کشور، سود و منافع شخصی زیادی را نصیب خود کرده و پروژههای شخصی متعددی را با هدف برآورده کردن امیال و بزرگ نمایی خودش به اجرا درآورده این جدیدترین اقدام دولت رئیس جمهور آمریکا است که صرفا خودشیفتگی و خودمحوری و منفعت طلبی او را به رخ میکشد.
دونالد ترامپ پیشتر روز جمعه پنجم تیر ماه نیز از طرح اولیه گذرنامه جدید و ویژه ایالات متحده که تصویر خودش در آن درج شده و به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور انتشار پیدا کرد، رونمایی کرد؛ اقدامی که دونالد ترامپ را به نخستین رئیسجمهور آمریکا تبدیل که تصویرش در مدارک مسافرتی شهروندان این کشور درج میشود تبدیل کرده است.