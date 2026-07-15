مدیرکل هواشناسی استان تهران از ماندگاری هوای گرم در روز‌های آینده خبر داد و از بیماران و سالمندان خواست از تردد در فضای باز به ویژه در ساعات اوج گرما خودداری کنند.

جوان آنلاین: حمیدرضا خورشیدی روز چهارشنبه به خبرنگار گفت: تا روز دوشنبه هفته آینده شاهد ماندگاری گرما در استان تهران به ویژه در مناطق جنوبی از جمله شهرستان ورامین خواهیم بود که در این مدت از مردم به ویژه سالمندان و بیماران می‌خواهیم از تردد در فضای باز خودداری کنند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: گرمترین نقطه استان تهران شهرستان ورامین و خنک‌ترین نقطه این استان شهرستان فیروزکوه ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: آسمان تهران در روز پنجشنبه صاف همراه با وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای روز جمعه نیز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با کمترین دمای ۲۹ و بیشترین دمای ۴۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.