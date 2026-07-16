تولیدکنندگان انتظار دارند متناسب با شرایط جنگی مورد حمایت دولت قرار گیرند

جوان آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی گیلان معتقد است، تولیدکنندگان انتظار زیادی از دولت ندارند؛ فقط انتظارشان این است که متناسب با شرایط جنگی مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند و در خدمت اقتصاد ملی باشند.

تعویق و تقسیط مالیات بخش تولید از جمله کار‌هایی است که سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی به اجرا گذاشت و کارشناسان بر این باورند که این سیاست‌های حمایتی متناسب با شرایط جنگی و میزان صدمه‌ای که به کسب‌وکار‌ها وارد شده است، نیست، چراکه بخش تولید از جنگ تحمیلی اخیر به شدت آسیب دید و هزینه‌های تولیدکنندگان به نحوی افزایش یافته است که نمی‌توانند از عهده مخارج برآیند. بنابراین، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی سیاست‌های حمایتی واقعی به منظور کمک به تولیدکنندگان به اجرا بگذارد.

همواره تولیدکنندگان این گلایه را دارند که به اندازه کافی تحت حمایت قرار نمی‌گیرند، در حالی که بخش‌های غیرمولد معمولاً از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند، بخش تولید هدف دقیق مالیات‌ستانی است. در شرایط جنگی فعلی، انتظار می‌رود دولت و سازمان امور مالیاتی سیاست‌های واقعی حمایتی را برای بخش تولید به اجرا بگذارد، زیرا بنگاه‌های اقتصادی و بخش مولد به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی مطرح است و کمک به آن به معنی تقویت اقتصاد و کنترل تورم است.

انتظار حمایت جنگی دولت از تولیدکنندگان

قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که سیاست‌های فعلی سازمان امور مالیاتی در حمایت از کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی بخش تولید کارساز نبوده است، تصریح کرد: نگاهی گذرا به عملکرد سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که این سازمان آن طور که انتظار می‌رفت در شرایط جنگی و ویژه فعلی با بخش تولید مدارا نکرده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که بخش تولید تمام تلاشش را به کار گرفته است تا بتواند کمکی به کشور بکند. جلوگیری از تعدیل نیرو‌ها و کمک به کاهش تورم در دستور کار جدی بخش خصوصی است، اما در مقابل، نیاز است دولت نیز حمایت واقعی از بخش تولید به عمل بیاورد.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی همان سیاست‌هایی را که در زمان صلح اعمال می‌کرد، ادامه می‌دهد. حال آنکه در شرایط جنگی قرار داریم و نیاز است سیاست‌های ویژه حمایتی برای بخش تولید به اجرا گذاشته شود.

رضائیان گفت: وقتی بنگاه‌های اقتصادی به شدت از جنگ صدمه دیده‌اند و هزینه‌هایشان افزایش یافته است، چه طور می‌توانند به پرداخت مالیات مبادرت کنند؟ حتی اگر زمان دریافت مالیات به تعویق بیفتد و تقسیط صورت بگیرد، وقتی بنگاه به شدت تحت فشار است، نمی‌تواند از عهده پرداخت مالیات برآید.

وی ادامه داد: متأسفانه شاهد شعار‌ها و وعده‌ووعید سازمان امور مالیاتی هستیم، اما در عمل سیاست حمایتی واقعی به اجرا گذاشته نمی‌شود. باید مسئولان در هر سمتی که هستند این موضوع را به درستی درک کنند که الان وقت شعار و سیاست‌های نمایشی نیست. بخش تولید با مشکلات جدی مواجه است و نیازمند حمایت واقعی است.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان خاطرنشان کرد: تولید همواره در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است. تولیدکنندگان معمولاً به صورت قانونی فعالیت می‌کنند و به همین دلیل هدف مالیات‌ستانی دقیق قرار دارند. در شرایط فعلی نیز از شدت بار مالیاتی بخش تولید کم نشده است.

وی ادامه داد: اگر رویه‌های فعلی تعدیل نشود و سیاست‌های جدی حمایتی برای بخش تولید به اجرا گذاشته نشود، امکان کنترل تورم وجود ندارد، زیرا وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، در نهایت افزایش قیمت‌ها به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و به تورم دامن می‌زند.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان خاطرنشان کرد: بخش تولید موتور محرکه اقتصاد ملی است و اگر حمایت از این بخش در دستور کار نباشد، نمی‌توان انتظار تقویت اقتصاد ملی را داشت.

رضائیان گفت: باید این مطالبه‌گری در جامعه به وجود بیاید که حمایت واقعی از بخش تولید وجود داشته باشد. تولیدکنندگان به لحاظ مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی و دسترسی به نقدینگی و مواداولیه با مشکلات جدی مواجه هستند. در شرایط جنگی، این مشکلات چند برابر شده‌اند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند اثرگذاری بالایی در اطلاع‌رسانی در زمینه مطالبات بخش تولید داشته باشند. این گونه اقدامات می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند و زمینه را برای رونق تولید در کشور به وجود بیاورد.