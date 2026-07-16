کد خبر: 1368978
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۰۴:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان

تولیدکنندگان انتظار دارند متناسب با شرایط جنگی مورد حمایت دولت قرار گیرند

تولیدکنندگان انتظار دارند متناسب با شرایط جنگی مورد حمایت دولت قرار گیرند رئیس اتاق بازرگانی گیلان معتقد است، تولیدکنندگان انتظار زیادی از دولت ندارند؛ فقط انتظارشان این است که متناسب با شرایط جنگی مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند و در خدمت اقتصاد ملی باشند.
حسام کمالی
جوان آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی گیلان معتقد است، تولیدکنندگان انتظار زیادی از دولت ندارند؛ فقط انتظارشان این است که متناسب با شرایط جنگی مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند و در خدمت اقتصاد ملی باشند.
 
تعویق و تقسیط مالیات بخش تولید از جمله کار‌هایی است که سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی به اجرا گذاشت و کارشناسان بر این باورند که این سیاست‌های حمایتی متناسب با شرایط جنگی و میزان صدمه‌ای که به کسب‌وکار‌ها وارد شده است، نیست، چراکه بخش تولید از جنگ تحمیلی اخیر به شدت آسیب دید و هزینه‌های تولیدکنندگان به نحوی افزایش یافته است که نمی‌توانند از عهده مخارج برآیند. بنابراین، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی سیاست‌های حمایتی واقعی به منظور کمک به تولیدکنندگان به اجرا بگذارد. 
همواره تولیدکنندگان این گلایه را دارند که به اندازه کافی تحت حمایت قرار نمی‌گیرند، در حالی که بخش‌های غیرمولد معمولاً از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند، بخش تولید هدف دقیق مالیات‌ستانی است. در شرایط جنگی فعلی، انتظار می‌رود دولت و سازمان امور مالیاتی سیاست‌های واقعی حمایتی را برای بخش تولید به اجرا بگذارد، زیرا بنگاه‌های اقتصادی و بخش مولد به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی مطرح است و کمک به آن به معنی تقویت اقتصاد و کنترل تورم است. 
 
 انتظار حمایت جنگی دولت از تولیدکنندگان 
قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که سیاست‌های فعلی سازمان امور مالیاتی در حمایت از کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی بخش تولید کارساز نبوده است، تصریح کرد: نگاهی گذرا به عملکرد سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که این سازمان آن طور که انتظار می‌رفت در شرایط جنگی و ویژه فعلی با بخش تولید مدارا نکرده است. 
وی ادامه داد: واقعیت این است که بخش تولید تمام تلاشش را به کار گرفته است تا بتواند کمکی به کشور بکند. جلوگیری از تعدیل نیرو‌ها و کمک به کاهش تورم در دستور کار جدی بخش خصوصی است، اما در مقابل، نیاز است دولت نیز حمایت واقعی از بخش تولید به عمل بیاورد. 
رئیس اتاق بازرگانی گیلان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی همان سیاست‌هایی را که در زمان صلح اعمال می‌کرد، ادامه می‌دهد. حال آنکه در شرایط جنگی قرار داریم و نیاز است سیاست‌های ویژه حمایتی برای بخش تولید به اجرا گذاشته شود. 
رضائیان گفت: وقتی بنگاه‌های اقتصادی به شدت از جنگ صدمه دیده‌اند و هزینه‌هایشان افزایش یافته است، چه طور می‌توانند به پرداخت مالیات مبادرت کنند؟ حتی اگر زمان دریافت مالیات به تعویق بیفتد و تقسیط صورت بگیرد، وقتی بنگاه به شدت تحت فشار است، نمی‌تواند از عهده پرداخت مالیات برآید. 
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد شعار‌ها و وعده‌ووعید سازمان امور مالیاتی هستیم، اما در عمل سیاست حمایتی واقعی به اجرا گذاشته نمی‌شود. باید مسئولان در هر سمتی که هستند این موضوع را به درستی درک کنند که الان وقت شعار و سیاست‌های نمایشی نیست. بخش تولید با مشکلات جدی مواجه است و نیازمند حمایت واقعی است. 
رئیس اتاق بازرگانی گیلان خاطرنشان کرد: تولید همواره در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است. تولیدکنندگان معمولاً به صورت قانونی فعالیت می‌کنند و به همین دلیل هدف مالیات‌ستانی دقیق قرار دارند. در شرایط فعلی نیز از شدت بار مالیاتی بخش تولید کم نشده است. 
وی ادامه داد: اگر رویه‌های فعلی تعدیل نشود و سیاست‌های جدی حمایتی برای بخش تولید به اجرا گذاشته نشود، امکان کنترل تورم وجود ندارد، زیرا وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، در نهایت افزایش قیمت‌ها به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و به تورم دامن می‌زند. 
رئیس اتاق بازرگانی گیلان خاطرنشان کرد: بخش تولید موتور محرکه اقتصاد ملی است و اگر حمایت از این بخش در دستور کار نباشد، نمی‌توان انتظار تقویت اقتصاد ملی را داشت. 
رضائیان گفت: باید این مطالبه‌گری در جامعه به وجود بیاید که حمایت واقعی از بخش تولید وجود داشته باشد. تولیدکنندگان به لحاظ مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی و دسترسی به نقدینگی و مواداولیه با مشکلات جدی مواجه هستند. در شرایط جنگی، این مشکلات چند برابر شده‌اند. 
وی ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند اثرگذاری بالایی در اطلاع‌رسانی در زمینه مطالبات بخش تولید داشته باشند. این گونه اقدامات می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند و زمینه را برای رونق تولید در کشور به وجود بیاورد.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: صنعت ، تولید ، تولیدکنندگان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

شبکه امریکایی: این تشییع «رژه پیروزی» ایران بود

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

جزئیات حمله آمریکا به بندر چابهار؛ مرکز کنترل دریایی هدف قرار گرفت

تقویم حقابه زاینده‌رود، امید تازه اصفهان

سوت آغاز پروژه ریلی رشت– آستارا به‌زودی به صدا در می‌آید

امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

مردم کار را تمام کردند 

بورس چگونه از شوک جنگ عبور کرد؟

اسپانیا از سد بلژیک گذشت؛ تقابل جذاب با فرانسه در نیمه‌نهایی

قرار در بارگاه فیض رضا

قانون تنگه‌ها

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار