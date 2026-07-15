جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: این وضعیت نمیتواند نگرانی جهان را در پی نداشته باشد.
به گزارش ایرنا، وی که در پاسخ به پرسشی درباره چشمانداز میانجیگری آمریکا در حل و فصل مناقشه اوکراین سخن میگفت، خاطرنشان کرد: آمریکاییها در حال حاضر مشغول مسائل دیگری هستند.
سخنگوی کرملین ادامه داد: ما از مجراهای ارتباطی خود با واشنگتن، پیامهایی را دریافت میکنیم مبنی بر اینکه آمریکاییها پس از حل مسائل جاری فراروی خود، همچنان مایل به ادامه خدمات میانجیگری در مورد حل و فصل اوکراین هستند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری نیز گفت: طرف روسی هیچ پیامی را از طریق الکساندر ووچیچ رئیسجمهور صربستان که به کییف سفر کرده، به ولادیمیر زلنسکی (رئیسجمهور اوکراین) منتقل نکرده است.
پسکوف یادآور شد: صربستان تاکنون هیچ ارتباطی با تلاش های میانجیگرانه برای حل و فصل مناقشه اوکراین نداشته است.