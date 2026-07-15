رئیس مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: برگزاری امتحانات نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم چهار استان جنوبی کشور در روزهای پنجشنبه(فردا) و شنبه(۲۷ تیرماه) لغو شد.

جوان آنلاین: حسین صادقی روز چهارشنبه افزود: با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از بدعهدی دشمن امریکایی به رغم توافق آتش بس و حمله نظامی و تجاوزکارانه به مناطق جنوبی کشور، مقرر شد برگزاری جلسه آزمون امتحانات نهایی پایه های ۱۱ و ۱۲ در استان های خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در روزهای یاد شده به طور موقت لغو و در زمان دیگری برگزار شود.

برگزاری امتحانات نهایی در چهار استان جنوبی کشور به طور موقت لغو شد

وی ادامه داد: این امتحانات براساس هماهعنگی و برنامه ریزی های لازم، در زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد، برگزار می شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ادامه از خانواده‌های دانش آموزان خواست برای اطلاع از آخرین اخبار در باره امتحانات فقط از منابع خبری معتبرو رسانه های مورد اعتماد استفاده کنند.

صادقی با تاکید بر اینکه شرایط کشور به خصوص در استان های جنوبی آرام نیست خاطرنشان کرد: خانواده ها در این استان ها نگران سلامت کودکان خود بودند و براین اساس و با توجه به حساسیت وزیرآموزش و پرورش این تصمیم اتخاذ شد.

وی گفت: چنانچه شرایط کشور به خصوص در استان های جنوبی بهتر شود تصمیم های لازم در خصوص برگزاری امتحانات نهایی مدارس گرفته می شود و جای هیچگونه نگرانی برای خانواده ها وجود ندارد.