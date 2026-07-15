تیم ملی والیبال مردان آمریکا را در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان شکست داد و با صعود مرحله نیمه‌نهایی، یک گام دیگر به فینال و کسب سهمیه پارالمپیک لس آنجلس نزدیک‌تر شد.

جوان آنلاین: چهاردهمین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز (چهارشنبه ۲۴ تیر) با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی در هر دو بخش مردان و زنان در هانگژو چین پیگیری شد.

به گزارش مهر، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران یکی از هشت تیم حاضر در این مرحله بود که رقابت خود را برابر آمریکا برگزار کرد و موفق به شکست ۳ بر صفر این تیم شد. ملی پوشان والیبال نشسته که پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان در دیداری تدارکاتی در هانگژو موفق به شکست همین تیم آمریکا شده بودند، در سه گیم دیدار امروز نتایج ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۶ را ثبت کردند.

با پیروزی مقابل آمریکا، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران بدون باخت راهی مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک شد. در این مرحله از مسابقات، شاگردان هادی رضایی روز پنجشنبه با قزاقستان دیدار خواهند داشت.

بر خلاف ادوار گذشته رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان که تنها تیم قهرمان صاحب سهمیه پارالمپیک می شد، در این دوره مسابقات هر دو تیم فینالیست به این سهمیه برای حضور در بازی های ۲۰۲۸ لس آنجلس دست پیدا می کنند. بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته ایران، با شکست آمریکا و صعود به مرحله نیمه نهایی، فاصله خود را برای پارالمپیکی شدن دوباره به اندازه یک بازی و پیروزی در آن، کمتر کرد.

این در حالی است که تیم ملی والیبال نشسته زنان از ادامه مسیر برای کسب سهمیه پارالمپک بازماند. این تیم که روز گذشته با شکست آلمان برای نخستین بار در جمع هشت تیم برتر رقابت های قهرمانی جهان قرار گرفت، امروز در مرحله یک چهارم برابر کانادا ۳ به صفر شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شد تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.

نتایج دیدارهای تیم ملی والیبال نشسته مردان در این دوره رقابت های قهرمانی جهان به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۳ - لهستان صفر

* ایران ۳ - بوسنی یک

* ایران ۳ - ژاپن صفر

مرحله یک هشتم

* ایران ۳ - کرواسی صفر

مرحله یک چهارم

* ایران ۳ - آمریکا صفر