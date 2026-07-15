جوان آنلاین: ترامپ در حالی این هفته از بازگشت حملات به برخی مناطق ایران خبر داد که ماه گذشته میلادی از تمدید آتشبس میان آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرد و از کشتیهای جهان خواست «موتورهای خود را روشن کنند» و خطاب به کشورهای خاورمیانه گفت: «بگذارند نفت جریان یابد!»
به گزارش ایرنا، تحلیلگر این روزنامه با اشاره به چرخش دوباره ترامپ و لحن تند روز گذشته وی مبنی بر هدف قرار دادن نقاط بیشتر ایران مینویسد: مشخص نیست باوجود این لحن جسورانه رئیسجمهوری آمریکا چگونه میخواهد هزینههای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک جدیدترین تنشها را به ویژه با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات میان دورهای نوامبر (آبان) کنترل کند.
ران بانجین استراتژیست جمهوریخواه در این روزنامه تشریح کرد: به نظر میرسد ترامپ در مورد ایران به پایان خط رسیده باشد. واقعیت این است که حل این موضوع مدتی طول خواهد کشید. ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد تا این درگیری حل شود.
این گزارش میافزاید: ترامپ با این ریسک که میتواند ایران را از طریق نظامی وادار به تسلیم کند، آن هم به رغم ناکام ماندن در دور نخست درگیریها، قمار کرده است. بنابراین از سرگیری دوباره حملات این احتمال را افزایش میدهد که ترامپ ریاست جنگی نامحبوب در خاورمیانه را برعهده بگیرد که میتواند تا ماه نوامبر(آبان) یا فراتر از آن ادامه یابد که در تضاد با وعده او در مورد کوتاه و بسیار موفق بودن جنگ است.
بکا واسر کارشناس حوزه استراتژی دفاعی در اندیشکده آمریکایی «سنتر فور اِ نیو امریکن سکیوریتی» (CNAS) مستقر در واشنگتن نیز در این زمینه گفت: خیلی سخت است که ببینیم حمله مداوم به ایران از طریق نیروی هوایی واقعا چه دستاوردی برای آمریکا دارد. این گزینهای است که به نظر میرسد رئیسجمهور ترامپ همچنان از آن استفاده می کند.
وی افزود: راهبرد تشدید تنش در گذشته خیلی موفق نبوده است. واشنگتن همچنان تلاش میکند تا ایران را از نظر اقتصادی به عنوان بخشی از یک بازی طولانی تحت فشار قرار دهد. اما تاکنون آنطور که رئیس جمهور ترامپ خواسته، موفق نبوده است. هیچ راه حل واقعی برای خروج از وضعیت کنونی وجود ندارد.
براساس این گزارش، از منظر نظامی این خطر وجود دارد که از سرگیری حملات به چرخهای از تشدید تنش منجر شود؛ بدین ترتیب که تنش ها براساس محاسبات تهران و تداوم حملات ایران به متحدان، سربازان و داراییهای ایالات متحده در منطقه ترامپ را مجبور به عقب نشینی میکند و تنشها بیش از پیش افزایش یابد.
نویسنده افزود: از سرگیری درگیریها همچنین خطر از بین رفتن رهگیرهای گرانقیمت دفاع هوایی، فرسودگی بیشتر تجهیزات نظامی و طولانی تر شدن زمان بازیابی توان نیروهای آمریکایی را به دنبال دارد. ضمن آنکه میتواند توان ارتش ایالات متحده برای انتقال منابع و تمرکز بر سایر نقاط جهان را به تاخیر اندازد.
کارن گیبسن سپهبد بازنشسته ارتش و مدیر سابق اطلاعات فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز گفت: حملات هوایی دقیق به منابع اطلاعاتی، نظامی و ملی بسیاری نیاز دارد و به ناچار توجه و تمرکز را از سایر مناطقی که میخواهیم نظارت یا رصد کنیم، منحرف میکند.
تحلیلگر این روزنامه با بیان اینکه برخی جمهوریخواهان جنگ طلب و تندرو از جمله سناتور تام کاتن که از توافق آتشبس با تهران ناراضی بودند، اکنون آرام شدهاند، تصریح میکند: اما بسیاری از جمهوریخواهان، به ویژه نمایندگان حوزههای انتخابی رقابتی به طور فزایندهای نگران این هستند که ترامپ نتواند به این جنگ پایان دهد.
این گزارش با اشاره به کاهش نرخ تورم ماه گذشته در آمریکا به دلیل پایین آمدن قیمت بنزین هشدار میدهد: با تشدید دوباره تنشها، قیمت نفت خام برنت تنها ظرف یک هفته ۱۵ درصد افزایش یافت؛ وضعیتی که میتواند بهای بنزین را در ایالات متحده بار دیگر در آستانه تعطیلات در آمریکا و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات میان دورهای بالا ببرد.
بانجین نیز تاکید کرد: پایانی برای این وضعیت وجود ندارد، مردم براساس وضعیت جیب خود رای میدهند نه نقشههای جهان. این سردرگمی در مورد جنگ وجود دارد که هدف نهایی چیست؟